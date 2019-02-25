В порт Одессы зашел легендарный американский эсминец

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Американский ракетный эсминец DonaldCook вошел сегодня утром в Одесский морской торговый порт и пришвартовался у 16-го причала Морвокзала. По предварительной информации, он пробудет у нас три дня - до 27 февраля включительно.

На борту эсминца до 56 крылатых ракет "Томагавк" с дальностью действия 1,6 тыс км.

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"Кук" вошел в черноморский регион 19 февраля и все это время был в открытом море. Командование 6-го флота США сообщает, что эсминец прибыл, чтобы "провести операции по обеспечению безопасности на море и повысить стабильность в этом регионе". Он уже поучаствовал в маневрах с фрегатом TCGFatih (F242) военно-морских сил Турецкой Республики. Подобные учения будут проведены и с кораблями наших Военно-морских сил.

USS Donald Cook (DDG75) относится к раннему типу эсминцев класса "Арли Берк". Введен в строй в августе 1998 года. Длина 154 метра, ширина 20, осадка девять метров. Полное водоизмещение около 9000 тонн. Скорость 32 узла. Имеет на борту 90 пусковых установок для ракет "Томагавк", "Асрок" и "Стандарт-2", а также противокорабельные ракеты "Гарпун". Несет разнообразное артиллерийское, зенитное и торпедное вооружение.