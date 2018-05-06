В понедельник по Украине пройдут дожди

В Украине в понедельник, 7 мая, синоптики прогнозируют дожди с грозами, переменная облачность ожидается только в Харьковской, Донецкой, Луганской и Закарпатской областях. Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

На западе осадки в виде дождя с грозами, столбик термометра днем покажет +16...+18 градусов. На востоке Украины солнечная погода, температура днем +25...+27 градусов. В центральных регионах осадки в виде дождя и грозы, температура воздуха от +22 до +25 градусов.

В северных областях дневная температура составит +22...+24 градуса. А на юге осадки прогнозируются при дневной температуре до +27 градусов.

В Киеве в этот день также дожди с грозами, днем столбики термометра покажут 21-23 градуса тепла.

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Летом температура воздуха ожидается на несколько градусов выше нормы. "Что касается температуры летом. В июне температура будет выше нормы на 1-1,5 ° С по всей территории Украины. В июле - аналогичная ситуация. На Закарпатье температура будет выше примерно на 2 ° С. В августе - аналогичная ситуация по всей территории ", - сказал Кульбида.