В Польше открыли памятник выдающемуся "пароху концлагеря Майданек" украинцу Емельяну Ковчу

Фото: Львовский портал

У концлагеря Майданек в польском Люблине 4 октября сотни людей собрались, чтобы почтить память "героя веры и любви", украинца Емельяна Ковча. Символическое покрытие с памятника сорвали четыре "узника концлагеря" под звуки скрипки, доносившиеся из лагерной башни. Это была инсталляция режиссера Лешека Мондзика.

Гранитный монумент выдающемуся украинскому гуманисту, блаженному священномученику отцу Емельяну Ковчу, известному как "священник концлагеря Майданек", стоит на Дороге мучеников Майданека в Люблине.

Отец Ковч во время Второй мировой войны спасал евреев, украинцев, поляков. В 1943 году его отправили в концлагерь Майданек, где он выполнял пастырскую службу среди заключенных разных конфессий и национальностей. В 2001 году Папа Римский провозгласил Емельяна Ковча блаженным священномучеником.

Совет польского города Люблина в начале 2018 года единогласно постановил соорудить памятник Емельяну Ковчу и способствовал в реализации проекта. Над ним работали скульптор Александр Дяченко и архитектор Марта Дяченко. Монумент, созданный на благотворительные взносы, поставили у входа в Мемориальный комплекс-музей "Майданек", он передан общине Люблина как дар от Украины. Монумент установили весной этого года, впрочем открытие запланировано на время ослабление карантина. Занимались этим украинский Комитет по памяти Блаженного Емельяна Ковча, Фонд "Гуманитарные инициативы" и польский Фонд духовной культуры пограничья.

"Это важный момент для народов Украины и Польши, для каждого, кто хочет помнить. Особенно символическая фигура, потому что был арестован за помощь другим людям", - говорит мэр Люблина Кшиштоф Жук. Он также добавил, что город назвал улицу именем Ковча.

"На духовной карте Европы появляется еще один знак победы добра. Не покоряться злу и защищать правду - послание Емельяна Ковча человечеству. Наше сотрудничество с общиной Люблина над почитанием подвига отца Ковча приобретает особое значение сегодня, когда Украина продолжает борьбу против российской агрессии", - подчеркнул Иван Васюник, председатель Комитета чествования отца Емельяна Ковча.

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Иосиф Зисельс, диссидент и сопрезидент Ассоциации еврейских общественных организаций и общин Украины сказал: "Хочу от имени еврейской общины Украины поблагодарить всех украинцев, которые спасали евреев, ибо, как сказано в Писании - кто спасает одного человека, тот спасает мир".

На церемонии открытия также присутствовали: глава Украинской греко-католической церкви Святослав Шевчук, епископ Люблинской Архидиецезии Мечислав Цисла, главный раввин Польши Михаэль Шидрих, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, маршал Люблинского воеводства Ярослав Ставярский, Люблинский воевода Лех Справка, президент Фонда духовной культуры пограничья отец Стефан Батрух, польский правозащитник и диссидент Кшиштоф Становский, Даниил Лубкивский, Николай Кмить, лауреаты отличия-2021 имени Емельяна Ковча - польский режиссер Агнешка Холланд и представители объединенной инициативы "Пласта" и "Харцежей" "Płomień Braterstwa - Пламя братства ".

Президенты Украины и Польши прислали поздравительные письма.

Художественную часть начала "Прелюдия" польского режиссера Лешека Мондзика, а завершило выступление украинского дуэта "Сестры Тельнюк". Режиссером торжеств является Василий Вовкун, генеральный директор Львовского национального академического театра оперы и балета имени Соломии Крушельницкой.

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В рамках торжеств в девятый раз вручили Международную награду Блаженного Священномученика Емельяна Ковча за личный жизненный пример жертвенности и гуманизма, героические поступки в служении человеку и ради примирения и согласия между народами.

"В 2021 году Комитет определил лауреатами польскую режиссера Агнешку Холланд, украинского режиссера и политзаключенного Олега Сенцова, американского дипломата и государственного деятеля Дэниэла Фрида и объединенную инициативу "Пласта" и "Харцежей" "Płomień Braterstwa - Пламя Братства", - рассказал Иван Васюник.

Комитет чествования памяти Емельяна Ковча основали в 2010 году. Его почетным председателем был кардинал Любомир Гузар. Деятельность Комитета осуществляется под патронатом главы УГКЦ Блаженнейшего Святослава Шевчука. Усилия Комитета имеют целью способствовать воплощению идей Ковча для межнационального, межконфессионального и межрелигиозного диалога, сохранения толерантности и взаимопонимания в обществе, популяризации социально-полезной и благотворительной деятельности.