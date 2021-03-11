В Польше отказались от совместного проекта с Тернополем

Польша прекращает финансирование проекту "Общая история Тернополя и Замостья".

Польский город Замостье приостановил отношения с Тернополем из-за предоставления Тернопольскому городскому стадиону имени главнокомандующего УПА Романа Шухевича.

"Я уважаю право каждого народа на собственное понимание истории. Однако, не могу пройти мимо жестокости войны и неуважение к беззащитным жертвам польского народа", - написал мэр Замостья Анджей Внук в Фейсбук.

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Он также сообщил, что прекращает финансирование проекту "Общая история Тернополя и Замостья", на который Польша собиралась выделить почти 69 тыс. евро.

5 марта депутаты Тернопольского городского совета во время сессии приняли решение о том, что городской стадион будет носить имя Романа Шухевича. 9 марта посол Израиля в Украине Джоэль Лион потребовал отменить указанное решение. В отечественном МИД, реагируя на соответствующее требование посла, заявили, что сохранение национальной памяти украинского народа остается одним из приоритетов государственной политики Украины, а дипломатам следует работать над укреплением отношений дружбы и взаимного уважения между народами.