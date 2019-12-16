В полиции назвали причину обыска квартиры Мухарского

Обыск у Антона Мухарского провели не по делу убийства Шеремета. Фото: facebook.com/nadezda.dudnichenko

Обыск в квартире шоумена Антона Мухарского не связан с делом убийства Павла Шеремета.

Об этом сегодня сообщили в пресс-службе национальной полиции.

Обыск 13 декабря в помещении, которое Мухарский сдает в аренду, состоялся в рамках расследования другого уголовного производства. Правоохранители проверят факт сбыта наркотических средств и психотропных веществ через всемирную сеть Интернет.

Следователи Кропивницкого отдела полиции расследуют уголовное производство по факту незаконного производства, хранения и сбыта наркотических средств, совершенное группой лиц.

"Установлено, что группа лиц организовала Интернет-магазины в одном из популярных месседжер, с помощью которых осуществляла сбыт указанных веществ путем" закладок ". При этом полицейские выяснили, что к администрированию этих групп причастны лица, проживающие в Киеве. На основании постановления следственного судьи Кропивницкого правоохранители провели обыск квартиры, расположенной на столичном Подоле, которую снимали фигуранты указанного производства. Владельцем квартиры является Антон Мухарский ", - сообщили в полиции.

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В результате обыска из квартиры изъяли компьютерную технику, симкарта, банковские карты и телефоны, которые могли использоваться в преступной деятельности.

Следователи назначили экспертизы изъятых вещей.

Национальная полиция не проводила обыск в доме музыканта Антона Мухарского. Об этом 13 декабря сообщил директор департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко в эфире одного из телеканалов.