В поездах Укрзализныци появилась онлайн-библиотека

Укрзализныця запускает онлайн-библиотеку в поездах. Фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia

Укрзализныця начинает тестирование услуги интерактивной библиотеки в поездах дальнего следования и скоростных поездах Интерсити +.

Проект разработали вместе с онлайн-библиотекой Librarius, сообщили в пресс-службе перевозчика.

Воспользоваться библиотекой может каждый пассажир Укрзализныци по ссылке или с помощью информационных наклеек с QR-кодом в вагонах поездов.

После сканирования кода начнется загрузка приложения на базе операционных систем iOS или Android. А если оно уже установлено, то ссылка направит непосредственно в каталог LibrariUZ. В нем представлены бесплатные и платные книги, которые касаются темы железной дороги или часто берутся пассажирами в путь. Библиотека насчитывает около 5 тыс. книг, треть из которых - бесплатные.

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Доступ к онлайн-библиотеке открывается на всех маршрутах Укрзализныци. Впрочем, рекомендуют загружать книги во время остановок поезда на станциях при условии стабильной мобильной связи.

Укрзализныця на летний период открывает новое железнодорожное сообщение Чернигова и Сум с Одессой. В частности, поезд №213 / 214 Сумы - Одесса будет курсировать по нечетным числам, начиная с 15 июня, в обратном направлении - по четным числам с 16 июня, рассказали в пресс-службе компании. Поезд №204 / 203 Чернигов (Нежин) - Одесса будет курсировать с 17 июня по нечетным числам, в обратном направлении - по четным числам.