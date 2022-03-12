В поддержку армии и гумпомощи собрали уже около 11,6 млрд грн

Из-за границы на нужды ВСУ перечислили более 3,3 млрд. грн. Фото: ua.news

На спецсчет для поддержки Вооруженных Сил Украины перечислили около 11,6 млрд грн.

Денежные средства поступали как от граждан и предприятий в Украине, так и от международного сообщества. Об этом по состоянию на 12 марта сообщил Национальный банк.

В частности, более 3,3 млрд. грн. поступило из-за рубежа в иностранной валюте.

Почти все полученные средства Национальный банк уже перечислил на нужды военных – около 11,4 млрд. грн. Остаток средств на спецсчете составляет около 61,2 млн. грн.

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Также по состоянию на 12 марта на счет Министерства социальной политики, которое открыли для гуманитарных целей, в целом перечислили более 242 млн грн. Более 117,6 млн грн поступило из-за границы в иностранной валюте.

Между тем в Минэкономики подсчитали, что на сегодняшний день прямые убытки от войны достигли $120 миллиардов, или почти 3,6 трлн грн "и эта цифра будет расти каждый следующий день".

Создали сайт "Россия заплатит" для сбора информации о вреде, причиненном оккупантами. Это совместная инициатива KSE Institute, офиса президента и Министерства экономики.