В плену боевиков еще около 300 украинцев - Лутковская

Лутковская озвучила количество пленных украинцев. Фото: Корреспондент

Еще около 300 украинцев остаются в подвалах подконтрольных России террористов в Донецке и Луганске.

Из указанного количества как минимум 100 человек "подтверждены" и у них есть документы. Еще около 200 находятся в руках террористов "без документов", заявила представитель Украины в Минске Валерия Лутковская, пишет "Лига".

Координатор "медийной инициативы за права человека" Татьяна Катриченко подтвердила, что 15 украинских военнослужащих до сих пор находятся на неподконтрольных Украины территориях.

"Только 12 военнослужащих, по официальной статистике, сейчас вернулись на подконтрольную территорию Украины и мы их идентифицировали. А все остальные военные, сейчас их около 15-ти, остались на оккупированных территориях", — сказала она.

По словам Катриченко, в основном это военнослужащие, попавшие в плен в период с середины 2018 года и до сих пор.

По ее данным, боевики не подтверждают, что удерживают еще не менее четырех военных, попавших в плен в январе-феврале 2019-го. Хотя эти люди уже получили приговоры и их перевели в колонии.

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Напомним, сегодня, 29 декабря, в Донецкой области состоялся первый за два года обмен удерживаемыми между Украиной и самопровозглашёнными "Л/ДНР". Обмен по формуле "всех установленных" на "всех установленных" был согласован на встрече лидеров нормандского формата в Париже.