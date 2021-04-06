В ожидании Благовещения: готовимся к празднику

В этом году праздник Благовещения выпадает на середину Великого поста. Фото: pixabay.com

7 апреля православные христиане празднуют Благовещение Пресвятой Богородицы. Это один из 12 самых больших праздников, которые предшествуют Вербной недели в апреле и Пасхе в мае 2021 года. К Деве Марии, обрученной с Иосифом, явился архангел Гавриил и сообщил, что она станет матерью Иисуса.

Праздник имеет постоянную дату - 7 апреля. Отмечается ровно за 9 месяцев до Рождества. Символом Благовещения является белая лилия. В западной традиции по григорианскому календарю праздник отмечают 25 марта.

В этом году праздник Благовещения выпадает на середину Великого поста, который начался 15 марта и закончится 1 мая. Тем, кто соблюдает строгий пост, в среду, в честь праздника разрешено есть рыбу, употреблять в пищу масло и выпить немного красного вина.

Благовещение больше подходит для спокойствия, размышлений и тихих семейных посиделок. В этот день нельзя ничего делать, считается, что даже грешники в аду на Благовещение отдыхают. Благовещение считается женским праздником, поэтому в этот день стоит пойти на службу в церковь и помолиться Пресвятой Богородице об удачном замужестве и счастливой судьбе. Ранее в этот день было традицией отпускать птиц на волю. Это символизирует освобождение души от грехов и святость помыслов.

Не следует браться за тяжелую работу. Если на этот день запланирована поездка, лучше ее отложить. Под запретом-работы на земле и подрезание деревьев. Кроме того, в Благовещение не следует занимать или давать взаймы - это может принести неудачу. Также нельзя стричь и красить волосы, шить, вязать, заниматься рукоделием и готовить к вечеру. Запрещено спорить, сквернословить, обманывать, сердиться и раздражаться. А еще отмечать свадьбу и устраивать поминки.

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В сети появилось видео церкви в честь Благовещения Пресвятой Богородицы в селе Федоровка Карловского района Полтавской области. Построена 1828-го на средства графини Марии Григорьевны Разумовской и прихожан.