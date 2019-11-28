В отчете ООН сообщили плохие новости об окружающей среде

Мир ожидает критическое повышение температуры, которое угрожает всему живому на планете. Фото: pixabay.com

Мир ожидает критическое повышение температуры, которое угрожает всему живому на планете. Даже если страны мира выполнят обязательства, предусмотренные соглашением о противодействии глобальному потеплению.

Об этом говорится в отчете Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП), передает собственный корреспондент Укринформа в Нью-Йорке.

"Мы на пути к повышению температуры более чем на три градуса. Это приведет к массовому вымиранию биологических видов, и значительная часть планеты может стать непригодной для жизни человека", - говорится в отчете.

Как отмечается, даже повышение температуры более 1,5 ° C приведет к драматические климатические последствия. Чтобы ограничить потепление именно на этом уровне, выбросы парниковых газов должны сокращаться на 7,6% ежегодно в течение следующего десятилетия.

Ожидается, что страны мира значительно усилят свои обязательства по выбросам парниковых газов на конференции ООН по климату, которая состоится в декабре 2020 году в Глазго.

Однако ситуация требует немедленного решения уже сейчас, считает исполнительный директор ЮНЕП Ингер Андерсен. По ее словам, ждать еще год нельзя: "Каждый город, регион, предприятие или отдельное лицо должны действовать уже сейчас".

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"Нам нужны быстрые победы, чтобы максимально сократить выбросы в 2020 году, а затем усилить национальные климатические обязательства, чтобы запустить экономические и общественные преобразования. Мы наверстать упущенное в предыдущие годы. Если мы этого не сделаем, наша цель - потепление только на 1,5 ° C к 2030 году - останется недостижимой ", - добавила Андерсен.

Отчет ЮНЕП призывает все страны сократить выбросы и значительно усилить национальные климатические обязательства в 2020 году и выработать политику по их выполнению. Лидерами этого процесса должны стать развитые страны (G20), которые дают больше всего выбросов - около 78%.

При этом отмечается, что развивающиеся страны, могут почерпнуть опыт в развитых государств - "и даже перепрыгнуть их, применяя чистые технологии".

В исследовании указывается, что достичь поставленной цели (1,5 ° C до 2030 года) и предотвратить катастрофу вполне возможно.

"Многие правительства, городов, предприятий и инвесторов участвуют в амбициозных инициативах по сокращению выбросов", - говорится в документе.

"Мы надеемся достичь сокращения выбросов на 7,6% ежегодно, - отметила исполнительный директор ЮНЕП. - Это возможно? Вполне. Понадобится для этого политическая воля? Да. Нужно привлекать частный сектор? Да. И наука говорит, что мы можем это сделать".

В 2018 году концентрация углекислого газа и других парниковых газов в воздухе стала рекордной. Этот показатель стал выше среднего за последние 10 лет и составляет 147% от "доиндустриального" уровня в 1750 году.