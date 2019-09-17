В ООН обсудят ситуацию относительно Донбасса

В ООН обсудят украинский вопрос. Фото: UA/TV

16 сентября Генеральная ассамблея ООН проголосовала за включение вопроса о ситуации на временно оккупированных территориях Украины в повестку дня своей следующей сессии.

65 стран проголосовали за. Против быть - 17. Это Беларусь, Бурунди, Боливия, Венесуэла, Армения, Зимбабве, Иран, Казахстан, КНДР, Куба, Лаос, Мьянма, Никарагуа, Россия, Сербия, Сирия и Филиппины, сообщил пресс-секретарь постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко.

По словам Николенко, включение пункта об оккупированных территориях в повестку дня позволит Украине и международному сообществу обсуждать проблемные вопросы, а также инициировать резолюции в поддержку усилий по мирному урегулированию.

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Новая сессия Генассамблеи ООН начнется 17 сентября.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в сентябре собирается посетить Нью-Йорк для участия в дебатах Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций. Кроме Украины участие в сессии Генассамблеи примут лидеры США, Венесуэлы, Франции, Южной Кореи, Казахстана, Ливии, Ирана и Ирака.