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суббота, 17 августа 2019 12:30

В ООН обсудили конфликт между Индией и Пакистаном

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В ООН обсудили конфликт между Индией и Пакистаном
Вопрос Кашмира обсуждался в Совете Безопасности впервые за 50 лет. Фото: Уніан

16 августа состоялось закрытое заседание Совета Безопасности ООН по эскалации отношений между Индией и Пакистаном в связи с ситуацией вокруг штата Джамму и Кашмир.

Вопрос Кашмира обсуждался в Совете Безопасности впервые за 50 лет.

"Хотя встреча прошла за закрытыми дверями в Нью-Йорке, постоянный представитель КНР Чжан Юн вышел к журналистам из зала Совбеза после произнесения речей, призвав Индию и Пакистан воздержаться от любых односторонних действий, которые могут в дальнейшем ухудшить ситуацию, которая уже очень напряженная и опасна", - сообщает ООН.

Заседание Совбеза созвал именно Китай, откликнувшись на просьбу Пакистана.

"Проблема Кашмира должна решаться мирными средствами, согласно уставу ООН, соответствующих резолюций Совета Безопасности и двусторонних договоров", - подчеркнул китайский представитель.

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Представительница Пакистана Малиха Лоди заявила, что Пакистан готов к мирному решению проблемы и заметила, что факт созыва заседания сводит на нет аргументы Нью-Дели по Кашмиру как "внутреннему делу" Индии.

За несколько минут к прессе вышел и постпред Индии Саид Акбаруддин. Он в очередной раз подчеркнул, что "вопросы, которые относятся к статье 270 Конституции Индии - целиком и полностью внутреннее дело Индии".

Он также сообщил, что глава проблемного региона уже объявил план мероприятий, который вернет его к нормальному состоянию.

В то же время, не говоря названия страны, он выразил "особое беспокойство тем, что одно государство использует терминологию джихада против Индии и побуждает к насилию, в частности, против ее лидеров", и добавил, что все проблемы между Пакистаном и Индией должны решаться в двустороннем порядке и мирно.

Граждан Украины призвали воздержаться от поездок в опасные индийские районы Джамму и Кашмир в связи с конфликтом между Индией и Пакистаном.

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Дата
17
августа

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