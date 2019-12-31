В ООН обеспокоены тем, как передача России экс-беркутовцев скажется на рассмотрении дел Майдана

В Миссии надеются, что международные организации в ближайшее время получат доступ ко всем задержанным лицам, находящимся на неподконтрольной украинскому правительству территории. ФОТО: censor.net.ua

Освобождение экс-бойцов спецподразделения "Беркут", подозреваемых в причастности к убийству почти полсотни протестующих 20 февраля 2014 года, усложнит рассмотрение дел Майдана.

Речь об этом идет в обращении Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине, опубликованном на официальной странице в Facebook.

"Передача пяти сотрудников спецподразделения" Беркут ", которых обвиняют в убийстве 48 и ранении 80 протестующих 20 февраля 2014 года, на территорию, контролируемую самопровозглашёнными "республиками", существенно осложнит достижение правосудия и соблюдения прав жертв на справедливость", – отметили в ООН .

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В Миссии надеются, что ДНР и ЛНР выполнят договоренности, заключенные во время нормандской встречи в Париже, и в ближайшее время предоставят международным организациям доступ ко всем задержанным лицам, находящимся на неподконтрольной украинскому правительству территории.

Адвокаты экс-беркутовцев просят Зеленского пересмотреть события Евромайдана. Правозащитники называют дискриминацией тот факт, что активистов "освободили от ответственности", а вместо этого правоохранителям устроили "инквизицию".