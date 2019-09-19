В офисе Адамовского проводят обыски по делу о мошенничестве - СМИ

Правоохранители искали документы и доказательства по делу о мошенничестве. Фото: zik.ua

Сегодня, 19 сентября, правоохранители провели обыски по нескольким адресам, в том числе в офисе известного бизнесмена Андрея Адамовского в Рыльском переулке, где искали документы и доказательства по делу о мошенничестве.

Об этом сообщает Антикор, передает Zik.

Согласно сообщению, прокуратура подозревает фирму "Нориус компани" в оформлении фиктивного договора задним числом. Договор предусматривал залог и переуступку прав на требования имущества с банком "Камбио", а также некоторыми другими субъектами предпринимательской деятельности.

Как отмечается, в декабре 2014 года Нацбанк признал "Камбио" неплатежеспособным и ввел туда временную администрацию. В 2018 году Фонд гарантирования вкладов продал через публичный аукцион пакет требований относительно залогового имущества.

Лишь после продажи и оформления соответствующих договоров появилось ООО "Нориус компани" и предъявило свой договор с сентября 2014 года, в котором именно эта компания получала права на соответствующее имущество. Поскольку ранее ни Фонд гарантирования вкладов, ни другие уполномоченные органы данного договора не видели, возникли подозрения по поводу происхождения этого документа.

Следует отметить, что бенефициаром "Нориус компани" считают Вячеслава Лецкана, который ранее фигурировал в юридических спорах Андрея Адамовского. Сумма претензий по этому делу составляет 17 млн, что для бизнесменов подобного уровня не является критическим. Однако во время обысков и следственных действий могут быть обнаружены и другие документы, касающиеся дел совсем уже другого масштаба.