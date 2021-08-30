В Одессу доставили более 100 эвакуированных афганцев

133 граждан Афганистана находятся в Одессе. Фото: МСУ

29 августа из Киева в Одессу доставили 133 граждан Афганистана, которые изъявили желание выехать из своей страны.

Среди эвакуированных - 48 взрослых и 85 детей. Об этом сообщает Миграционная служба Украины в Facebook.

Самому маленькому ребенку 7 дней, она родилась в аэропорту Кабула, когда ее мать ожидала эвакуации. Самой старшей эвакуированной 85 лет.

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Двум взрослым оказали медицинскую помощь и госпитализировали, чем спасли жизнь.

Всем эвакуированным сделали тест на коронавирус, больных не обнаружили.

С какой целью афганцев доставили именно в Одессу и что будет с ними дальше, в ведомстве не сообщили.

Украина эвакуировала из Афганистана более 650 человек. Украинские военные, дислоцировавшиеся в аэропорту Кабула, провели операцию, благодаря которой удалось эвакуировать афганских переводчиков, работавших с военными Канады. Операцию по спасению переводчиков провели утром в пятницу в Кабуле, через день после того, как последний канадский эвакуационный самолет вылетел из Афганистана, и через несколько часов после теракта у ворот аэропорта.