В Одесском горсовете зарегистрировали новые случаи инфицирования коронавирусом

Вице-мэр Одессы пошел на самоизоляцию. Фото: Reuters

В Одесском городском совете зарегистрировали еще два случая заражения коронавирусом.

Так, инфекцию подтвердили у начальницы отдела организационного обеспечения деятельности одесского городского головы Аллы Чижевской и заместителя начальника юридического управления департамента коммунальной собственности Валерия Микуленко. Об этом сообщает "Думская" со ссылкой на собственные источники.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Украине определили новые карантинные зоны

Как отмечают журналисты, вице-мэр Одессы Олесь Янчук находится на самоизоляции с подозрением на коронавирус.

Ранее сообщалось, что коронавирус обнаружили у заместителя мэра Одессы Геннадия Труханова Дмитрия Жемана.