В Одесском горсовете зарегистрировали новые случаи инфицирования коронавирусом

В Одесском городском совете зарегистрировали еще два случая заражения коронавирусом.
Так, инфекцию подтвердили у начальницы отдела организационного обеспечения деятельности одесского городского головы Аллы Чижевской и заместителя начальника юридического управления департамента коммунальной собственности Валерия Микуленко. Об этом сообщает "Думская" со ссылкой на собственные источники.
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Как отмечают журналисты, вице-мэр Одессы Олесь Янчук находится на самоизоляции с подозрением на коронавирус.
Ранее сообщалось, что коронавирус обнаружили у заместителя мэра Одессы Геннадия Труханова Дмитрия Жемана.
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