44-річного чоловіка із забороненою символікою затримала поліція. Фото: Pexels

Мужчина с флагом СССР пришел 7 декабря под здание военкомата в Измаиле, угрожая дойти до Берлина.

Об этом сообщило "Думская" со ссылкой на правоохранительные органы.

Любителя запретной символики задержала полиция.

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Им оказался 44-летний безработный местный житель, неоднократно привлекавшийся к административной ответственности, а также к уголовной за приобретение, хранение или перевозку наркотиков без цели сбыта.

"Знамя изъяли, гражданина опросили и отпустили под личное обязательство", - сообщили правоохранители.

Решается вопрос о внесении в реестр сведений о нарушении публичного использования символики коммунистического и других тоталитарных режимов.

Мэр Полтавы Александр Мамай был внесен в базу "Миротворец" из-за его высказываний о войне на Востоке Украины в эфире телеканала "Наш". Миротворец в досье Мамая внес отметку распространения кремлевской пропаганды и участие в актах общественной агрессии против Украины.