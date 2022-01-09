В Одесской области мужчина принес в военкомат флаг СССР и угрожал идти с ним в Берлин.

 
Ексклюзивы
1/5
Садовой угощал пампушками: как прошло рождественское шествие звездарей во Львове
Садовой угощал пампушками: как прошло рождественское шествие звездарей во Львове
Просмотров: 1350
"Муж принес ящик молока и шесть пачек каши. Больше ничего в магазине не осталось" – очевидца из Казахстана
"Муж принес ящик молока и шесть пачек каши. Больше ничего в магазине не осталось" – очевидца из Казахстана
Просмотров: 2853
"Удалите с мобильных московскую музыку!" - как поют уникальные гуцульские колядки в деревне, куда едут туристы со всего мира
"Удалите с мобильных московскую музыку!" - как поют уникальные гуцульские колядки в деревне, куда едут туристы со всего мира
1 Просмотров: 1764
Можем потерять до трети промышленности – экономист
Можем потерять до трети промышленности – экономист
Просмотров: 1152
На Банковой – страх. Руководителя САП выбирают 16 месяцев – Шабунин
На Банковой – страх. Руководителя САП выбирают 16 месяцев – Шабунин
Просмотров: 1584
"Сплетет веночек Христу девчина!" - как в Криворовне поют уникальные гуцульские колядки: видео и фото
"Сплетет веночек Христу девчина!" - как в Криворовне поют уникальные гуцульские колядки: видео и фото
Просмотров: 1809
Зеленский сделал хайп, теперь будет хайповать Порошенко - политтехнолог
Зеленский сделал хайп, теперь будет хайповать Порошенко - политтехнолог
2 Просмотров: 3753
Вашингтон хочет умилостивить Москву, которая восстанавливает империю
Вашингтон хочет умилостивить Москву, которая восстанавливает империю
1 Просмотров: 3132
"Наследники получают 200–600 тысяч долларов" - Омельянчук
"Наследники получают 200–600 тысяч долларов" - Омельянчук
Просмотров: 1197
Впитывает негатив – фольклорист рассказала об обязательном атрибуте Рождества
Впитывает негатив – фольклорист рассказала об обязательном атрибуте Рождества
Просмотров: 558
Фото
Все фото
35
7
3
21
5
Садовой угощал пампушками: как прошло рождественское шествие звездарей во Львове
Садовой угощал пампушками: как прошло рождественское шествие звездарей во Львове
Катастрофа самолета МАУ: в годовщину трагедии назвали имена виновников
Катастрофа самолета МАУ: в годовщину трагедии назвали имена виновников
Российские войска окружают Украину с трех сторон: NYT опубликовало карту
Российские войска окружают Украину с трех сторон: NYT опубликовало карту
&quot;Сплетет веночек Христу девчина!&quot; - как в Криворовне поют уникальные гуцульские колядки: видео и фото
"Сплетет веночек Христу девчина!" - как в Криворовне поют уникальные гуцульские колядки: видео и фото
Сегодня Рождество Христово. Чем особенный этот праздник
Сегодня Рождество Христово. Чем особенный этот праздник
Видео
Все видео
Подумали, что это мешок: утренняя пробежка одесситов завершилась "рождественским чудом"
Подумали, что это мешок: утренняя пробежка одесситов завершилась "рождественским чудом"
В центре Хмельницкого "засветили" елку из машин: видео момента
В центре Хмельницкого "засветили" елку из машин: видео момента
Над Украиной летают американские разведчики
Над Украиной летают американские разведчики
"Шум" от Go_A вошел в тройку самых популярных песен в истории Евровидения
"Шум" от Go_A вошел в тройку самых популярных песен в истории Евровидения
В "Дії" запустили "важную услугу"
В "Дії" запустили "важную услугу"
Интервью
1/5
"Розстріли казахів можуть призвести до громадянської війни" - політолог
"Розстріли казахів можуть призвести до громадянської війни" - політолог
Просмотров: 4410
"Есть угроза со стороны России": эксперт о сценариях протестов в Казахстане
"Есть угроза со стороны России": эксперт о сценариях протестов в Казахстане
Просмотров: 3591
Зеленский взял стиль Януковича - политолог
Зеленский взял стиль Януковича - политолог
10 Просмотров: 2007
Зеленский может забыть о втором сроке, если посадит Порошенко – Олег Рыбачук
Зеленский может забыть о втором сроке, если посадит Порошенко – Олег Рыбачук
12 Просмотров: 3240
Главное – обуздать Кремль. Десант, авиация, ракеты россиян угрожают больше ядерного оружия
Главное – обуздать Кремль. Десант, авиация, ракеты россиян угрожают больше ядерного оружия
3 Просмотров: 1701
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
06 января 2022
1 Просмотров: 324
Торба чудес
Коли ми малі, ті чи ті предмети зачаровують нас безкорисливо і непрактично, поза своїм прямим призначенням. Як ото яке-небудь чудесне зелене скельце ...
воскресенье, 09 января 2022 04:30

В Одесской области мужчина принес в военкомат флаг СССР и угрожал идти с ним в Берлин.

  Комментировать
В Одесской области мужчина принес в военкомат флаг СССР и угрожал идти с ним в Берлин.
44-річного чоловіка із забороненою символікою затримала поліція. Фото: Pexels

Мужчина с флагом СССР пришел 7 декабря под здание военкомата в Измаиле, угрожая дойти до Берлина.

Об этом сообщило "Думская" со ссылкой на правоохранительные органы.
Любителя запретной символики задержала полиция.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Львовский студент-русофил "поет дифирамбы" СССР и называет патриотов "животными"

Им оказался 44-летний безработный местный житель, неоднократно привлекавшийся к административной ответственности, а также к уголовной за приобретение, хранение или перевозку наркотиков без цели сбыта.

"Знамя изъяли, гражданина опросили и отпустили под личное обязательство", - сообщили правоохранители.

Решается вопрос о внесении в реестр сведений о нарушении публичного использования символики коммунистического и других тоталитарных режимов.

Мэр Полтавы Александр Мамай был внесен в базу "Миротворец" из-за его высказываний о войне на Востоке Украины в эфире телеканала "Наш". Миротворец в досье Мамая внес отметку распространения кремлевской пропаганды и участие в актах общественной агрессии против Украины.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Одесской области мужчина принес в военкомат флаг СССР и угрожал идти с ним в Берлин.». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Дружба Зеленского и Ермака: сети пестрят мемами
Дружба Зеленского и Ермака: сети пестрят мемами
20
 8 Просмотров: 19478
Протесты в Казахстане: что происходит в стране сейчас
Протесты в Казахстане: что происходит в стране сейчас 1 Просмотров: 8552
Экс-министр Казахстана провозгласил себя лидером протестов и назвал Россию оккупантом
Экс-министр Казахстана провозгласил себя лидером протестов и назвал Россию оккупантом 2 Просмотров: 7848
Похоже на апокалипсис: как выглядит Алматы после массовых протестов
Похоже на апокалипсис: как выглядит Алматы после массовых протестов
7
 2 Просмотров: 7200
Токаев заявил о 20 тысячах &quot;террористов&quot;, которые не общаются на казахском
Токаев заявил о 20 тысячах "террористов", которые не общаются на казахском Просмотров: 6237
Общество
Сегодня день ангела у владельцев красивых имен, которые распространенны в мире
Сегодня день ангела у владельцев красивых имен, которые распространенны в мире Просмотров: 45
У Польщі загинув 29-річний українець
У Польщі загинув 29-річний українець Просмотров: 54
Протестующих в Алматы расстреливали люди, говорившие по-русск - правозащитник
Протестующих в Алматы расстреливали люди, говорившие по-русск - правозащитник Просмотров: 729
На Кипре обнаружили новый штамм коронавируса
На Кипре обнаружили новый штамм коронавируса Просмотров: 405
Сбиение рейса МАУ было спланированным терактом Ирана – Данилов
Сбиение рейса МАУ было спланированным терактом Ирана – Данилов Просмотров: 378
Больше всего комментируют
8
Дружба Зеленского и Ермака: сети пестрят мемами
6
Россия может прибегнуть к провокациям в Украине - Блинкен
5
Российские войска окружают Украину с трех сторон: NYT опубликовало карту
5
"Нас ведут на запад, против славян" - фанат российских войск и Лукашенка нардеп Шевченко наваял очередной пост
2
Зеленский сделал хайп, теперь будет хайповать Порошенко - политтехнолог
Голосов: 58124
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть