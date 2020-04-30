В ОБСЕ сделали заявление о нападении на журналиста возле Кабмина

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир прокомментировал нападение на украинского журналиста Богдана Кутепова и его соведущего Никиту Мекензина.

"Я призываю органы власти Украины расследовать инцидент и обеспечить журналистам возможность свободно освещать публичные протесты", - написал Дезир на своей странице в Twitter, добавив, что "обеспокоен полицейским насилием".

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Напомним, нападение произошло во время акции протеста предпринимателей против карантинных мероприятий под зданием правительства. Журналист hromadske Богдан Кутепов снимал митинг. Полицейские попросили его "сойти с зеленой зоны", поскольку он стоял на траве. После этого они начали угрожать словами "или забираешь, Или я сломаю", а через некоторое время напали на журналиста и сломали оборудования. Сам Кутепов вызвал полицию и написал заявление о совершении преступления.