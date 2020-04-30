В ОБСЕ сделали заявление о нападении на журналиста возле Кабмина

 
Ексклюзивы
1/5
Социальные бунты и развал экономики: эксперты спрогнозировали последствия запрета выезда заробитчан
Социальные бунты и развал экономики: эксперты спрогнозировали последствия запрета выезда заробитчан
Просмотров: 963
Шмыгаль не известен среди украинцев. А Саакашвили - раскрученный, на него можно повесить провалы - политтехнолог
Шмыгаль не известен среди украинцев. А Саакашвили - раскрученный, на него можно повесить провалы - политтехнолог
1 Просмотров: 909
Перевести деньги и заплатить за коммуналку: экономисты объяснили, кто пострадает от усиленного финансового мониторинга
Перевести деньги и заплатить за коммуналку: экономисты объяснили, кто пострадает от усиленного финансового мониторинга
Просмотров: 2754
Объяснили, почему украинцы переплачивают в магазинах
Объяснили, почему украинцы переплачивают в магазинах
Просмотров: 2304
Идеолог партии Зеленского: Горизонт политического планирования ставили на 5 лет
Идеолог партии Зеленского: Горизонт политического планирования ставили на 5 лет
1 Просмотров: 1044
Что делать с долгами за коммунальные услуги - экономист нашел выход
Что делать с долгами за коммунальные услуги - экономист нашел выход
Просмотров: 4725
В "Слуге народа" объяснили, почему им добавляют голоса другие фракции
В "Слуге народа" объяснили, почему им добавляют голоса другие фракции
Просмотров: 531
Что делать, если вызывают на допрос за пост в соцсети: советы эксперта
Что делать, если вызывают на допрос за пост в соцсети: советы эксперта
2 Просмотров: 873
"Папа, это уже конец света?" - как живут люди в сожженных деревнях на Житомирщине
"Папа, это уже конец света?" - как живут люди в сожженных деревнях на Житомирщине
Просмотров: 6084
К делу Чорновол есть вопросы - нардеп из "Слуги народа"
К делу Чорновол есть вопросы - нардеп из "Слуги народа"
1 Просмотров: 1611
Фото
Все фото
6
8
4
13
6
Показали учения украинских военных летчиков
Показали учения украинских военных летчиков
Коррупция и бедность – украинец рассказал о переезде в Камбоджу
Коррупция и бедность – украинец рассказал о переезде в Камбоджу
Мужчина хотел незаконно продать медицинские маски за границу
Мужчина хотел незаконно продать медицинские маски за границу
Для военных и медиков зажгли &quot;Луч благодарности&quot;
Для военных и медиков зажгли "Луч благодарности"
Убийство Гандзюк: активисты &quot;проведали&quot; Венедиктову. Она отреагировала
Убийство Гандзюк: активисты "проведали" Венедиктову. Она отреагировала
Видео
Все видео
ГБР начало расследование нападения полицейских на журналиста
ГБР начало расследование нападения полицейских на журналиста
"Ты че, бл*дь. Прошу как человека" - полицейские напали на журналистов под Кабмином
"Ты че, бл*дь. Прошу как человека" - полицейские напали на журналистов под Кабмином
Священник, тайно проводивший службы, умер от коронавируса
Священник, тайно проводивший службы, умер от коронавируса
Почти 10 тыс. инфицированных: опубликовали свежие данные о коронавирусе в Украине
Почти 10 тыс. инфицированных: опубликовали свежие данные о коронавирусе в Украине
"Как ваши дела?" - первая леди поговорила по телефону с врачом скорой
"Как ваши дела?" - первая леди поговорила по телефону с врачом скорой
Интервью
1/5
Зеленский проводит "воспитательную работу" с Саакашвили
Зеленский проводит "воспитательную работу" с Саакашвили
Просмотров: 2763
"Все планы на войну красивые до того момента, пока не начался бой" - участник ООС
"Все планы на войну красивые до того момента, пока не начался бой" - участник ООС
Просмотров: 1908
С Ермаком и без дефолта. Потураев рассказал о внутренней кухне "Слуги народа"
С Ермаком и без дефолта. Потураев рассказал о внутренней кухне "Слуги народа"
2 Просмотров: 1431
Когда одежду шьют люди, которые вчера делали колбасу, — это не индустрия — Андре Тан
Когда одежду шьют люди, которые вчера делали колбасу, — это не индустрия — Андре Тан
Просмотров: 8955
Год Зеленского: наблюдаем усиление влияния Авакова
Год Зеленского: наблюдаем усиление влияния Авакова
2 Просмотров: 3978
Колонка
Наталія Павленко
Наталія Павленко
28 апреля 2020
Просмотров: 594
Театр для брудних вельмож
Перед карантином встигла побувати в Чернівцях. Ушосте. Люблю це місто. Вкотре завернула до театру, хотіла глянути на цю красу зсередини. Свою мрію ...
четверг, 30 апреля 2020 01:31

В ОБСЕ сделали заявление о нападении на журналиста возле Кабмина

  Комментировать
В ОБСЕ сделали заявление о нападении на журналиста возле Кабмина
В ОБСЕ прокомментировали нападение на журналиста. Фото: Обозреватель

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир прокомментировал нападение на украинского журналиста Богдана Кутепова и его соведущего Никиту Мекензина.

"Я призываю органы власти Украины расследовать инцидент и обеспечить журналистам возможность свободно освещать публичные протесты", - написал Дезир на своей странице в Twitter, добавив, что "обеспокоен полицейским насилием".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ГБР начало расследование нападения полицейских на журналиста

Напомним, нападение произошло во время акции протеста предпринимателей против карантинных мероприятий под зданием правительства. Журналист hromadske Богдан Кутепов снимал митинг. Полицейские попросили его "сойти с зеленой зоны", поскольку он стоял на траве. После этого они начали угрожать словами "или забираешь, Или я сломаю", а через некоторое время напали на журналиста и сломали оборудования. Сам Кутепов вызвал полицию и написал заявление о совершении преступления.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В ОБСЕ сделали заявление о нападении на журналиста возле Кабмина». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Художник подробно показал чувственную красоту женского тела
Художник подробно показал чувственную красоту женского тела
25
 Просмотров: 108206
Фитнес-модель снялась полностью обнаженной во дворе своего дома перед изумленными соседями
Фитнес-модель снялась полностью обнаженной во дворе своего дома перед изумленными соседями
19
 2 Просмотров: 83856
Онлайн-марш и авиация - Путин приказал праздновать 9 мая
Онлайн-марш и авиация - Путин приказал праздновать 9 мая Просмотров: 18495
Украинцы посмеялись над Николаем Тищенко: забавные фотожабы
Украинцы посмеялись над Николаем Тищенко: забавные фотожабы
17
 1 Просмотров: 12772
140-килограммовая певица рэпа обнажила пышную грудь на свой день рождения
140-килограммовая певица рэпа обнажила пышную грудь на свой день рождения
5
 Просмотров: 9756
Общество
Google запустил бесплатное приложение для видеоконференций
Google запустил бесплатное приложение для видеоконференций Просмотров: 9
От коронавируса вылечилися 1 млн человек
От коронавируса вылечилися 1 млн человек Просмотров: 9
В оккупированном Крыму оштрафовали имама мечети за пятничную молитву
В оккупированном Крыму оштрафовали имама мечети за пятничную молитву Просмотров: 9
Маски из "Мрии" в "Эпицентре" - в Офисе президента сделали заявление
Маски из "Мрии" в "Эпицентре" - в Офисе президента сделали заявление Просмотров: 171
В Черновицкой области от коронавируса умерли трое медиков
В Черновицкой области от коронавируса умерли трое медиков Просмотров: 54
Больше всего комментируют
6
Ученые ООН определили, кто виноват в пандемии коронавируса
5
Делала вид, что не понимаю - врач поделилась результатами языкового эксперимента
3
Забрать Печерскую лавру у Российской церкви: петиция набрала 25 тыс. голосов
2
Фитнес-модель снялась полностью обнаженной во дворе своего дома перед изумленными соседями
2
22-летняя миллиардерша показала жаркое видео, на котором увлажняет грудь
Голосов: 50976
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua