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понедельник, 24 мая 2021 03:50

В Нью-Йорке построили остров на колоннах за 260 млн долларов

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В Нью-Йорке открыли остров-парк Литл-Айленд. Он расположен на 132 бетонных колоннах, которые вкопаны в дно реки Гудзон.

На меры безопасности потратили 6 миллионов долларов. Средства направили на систему ограждений и круглосуточную охрану, пишет Dezzen.

Площадь парка составляет около 10 тысяч квадратных метров. На территории есть три сцены для спектаклей. С июня по сентябрь в Литл-Айленде уже запланировано 500 мероприятий.

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Спроектировал остров на колоннах британский дизайнер Томас Хизервик. Профинансировали его бизнесмен Барри Диллер и его жена Диана фон Фюрстенберг. Стоимость острова-парка Литл-Айленд составляет 260 миллионов долларов.

 

25 мая 2019 года в Киеве открыли пешеходно-велосипедный мост. Построен из бетона и стекла. Длина составляет почти 212 м. Стоимость моста - 275 млн грн. Уже на следующий день на смотровой площадке нового пешеходно-велосипедного моста треснуло стекло. 27 мая его заменили, однако трещины появлялись и в дальнейшем.

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