В новом году будем иметь больше 100 выходных

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В 2020 году в украинцев больше сотни выходных.

Некоторые из них будут выпадать по три-четыре дня сразу, сообщили в Интерфакс-Украина.

Всего на 2020 год предусматривается 11 официальных виходных.1 января - Новый год (среда), 7 января - православное Рождество Христово (вторник), 8 марта - Международный женский день (воскресенье), 19 апреля - Пасха (воскресенье), 1 мая - Международный день труда (пятница), 9 мая - день победы над нацизмом во Второй мировой войне (суббота), 7 июня - день Святой Троицы (воскресенье), 28 июня - день Конституции Украины (воскресенье), 24 августа - День независимости Украины ( понедельник), 14 октября - День защитника Украины (среда) 25 декабря - Рождество Хрис тово по юлианскому календарю (пятн эта).

Среди прочего, законодательством предусмотрено, что если государственный праздник выпадает на субботу или воскресенье, то украинцы получают дополнительный выходной в ближайший понедельник. Поэтому выходными станут понедельники 9 марта, 20 апреля, 11 мая, 8 июня, 29 июня.

Так, в украинском течение 2020 несколько выходных по три-четыре дня подряд: 4-7 января, 7-9 марта, 18-20 апреля, 1-3 мая, 9-11 мая, 6-8 июня, 27-29 июня , 22-24 августа и 25-27 декабря.

Кроме того, Кабинет министров распоряжением от 23 октября 2019 № 995-р рекомендовал в целях обеспечения рационального использования рабочего времени и создания благоприятных условий для празднования в 2020 году Рождества Христова руководителям предприятий, учреждений и организаций перенести рабочий день с понедельника 6 января на субботу 11 января .

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В Украине в выходные дни значительно меньшее количество родов, чем в будни. Кесарево сечение чаще всего назначают на вторник.