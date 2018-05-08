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вторник, 08 мая 2018 22:51

В Николаевской области мужчина за день заплатил 166 тыс. задолженности по алиментах

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В Николаевской области мужчина за день заплатил 166 тыс. задолженности по алиментах
Мужчина выплатил кругленькую сумму задолженности по алиментах, чтобы не расставаться с машиной и охотой. Фото: Focus

В городе Первомайск Николаевской области мужчина за один день заплатил 166 тыс гривен задолженности по алиментам, чтобы не расставаться с машиной и охотой.

Об этом сообщил руководитель Главного территориального управления юстиции в регионе Роман Возняк, передает "Укринформ".

Мужчина побоялся проблем и поэтому решил заплатить долги по алиментам, а их было 166 тыс. гривен.

"Очень приятный случай произошел в городе Первомайск в первую неделю действия пакета закона" Чужих детей не бывает ". Мужчина выплатил в интересах своего ребенка задолженность по алиментов больше 166 тыс. гривен за один день. Это произошло после того, как он узнал, что ему будет запрещен выезд за границу, пользование водительским удостоверением и охота ", - написал Возняк.

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Также он сообщил, что с начала года в области было выплачено 33,5 миллиона задолженности по элементов. Для сравнения, в прошлом году этот показатель составлял 39 млн за все 12 месяцев.

С начала 2000-х количество матерей-одиночек в стране выросла в 22 раза, говорят в Министерстве социальной политики. Часть женщин живут с родителями своих детей, но не женятся - чтобы получать социальные выплаты, льготы, субсидии.

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