В Николаеве нашли трупы двух мужчин

В Николаеве правоохранители устанавливают обстоятельства смерти двух мужчин.

В обоих умерших эксперты обнаружили травмы головы и другие телесные повреждения. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области в воскресенье, 6 сентября.

"Известно, что 58-летнего николаевца нашли мертвым на берегу реки граждане, а труп в его доме обнаружили уже полицейские. Вторым пострадавшим был знаком хозяина, 59-ти лет. По словам соседей, оба мужчины вели антисоциальный образ жизни", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, причины смерти пострадавших установит судебно-медицинская экспертиза. Обстоятельства гибели мужчин устанавливаются.

Правоохранители открыли уголовное производство по п. 1, 6 ч. 2 ст. 115 УК "Умышленное убийство двух или более лиц". Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение с конфискацией имущества.

В лесу на территории Богодуховского района Харьковской области нашли мертвым 45-летнего Юрия Яцика, который поехал отдыхать более 3 недели назад и не вернулся домой. Тело мужчины обнаружили в собственном автомобиле.