В НАН сообщили о тревожной ситуации с Covid-19. Смертность выросла

В Украине выросла смертность от коронавируса. Фото: Reuters

Смертность весенней волны от Covid-19 превысила осеннюю.

"Наибольшее беспокойство вызывает стремительный рост смертности. Предыдущий средненедельный рекорд смертности был зафиксирован 12 декабря и составил 225 смертей в сутки. Но это число появилось в статистике благодаря донесенным в реестр давних смертельных случаев. На самом деле средненедельное число зарегистрированных смертельных случаев никогда не превышало 205 новых смертей в день.

Сегодняшнее же число не связано с задержками регистрации новых смертельных случаев, поэтому можно утверждать, что смертность этой волны уже превысила осеннюю", - говорится в сообщении.

В НАН отметили, что число пациентов в больницах превысило максимум осенней волны.

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Нового максимума достигло число больных, нуждающихся в подаче кислорода, и число больных на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Число больных в отделениях реанимации вплотную приблизилось к максимуму.

Летальность остается около 2,5% после пикового значения 3,0% вблизи дат 1 февраля, когда регистрировали минимальное количество случаев болезни.

В Украине за минувшие сутки зарегистрировали 9642 новых случая Covid-19. Выздоровели 6202 человека. Всего за время пандемии в Украине на Covid-19 заболели 1477190 человек, выздоровели 1232209 человек, летальных случаев зарегистрировано 28697.