В Налоговую нагрянули следователи

В Налоговой проводят следственные действия.

В Налоговой и Фискальной службах проводят следственные действия.

Поэтому с 19 декабря электронные сервисы временно функционируют не в полном объеме, сообщили в пресс-службе Налоговой службы.

"Обещаем, что сервисы начнут работать в штатном режиме уже очень скоро и все смогут своевременно подать все налоговые накладные. Мы искренне извиняемся за неудобства и вскоре сообщим о возобновлении работы сервиса", — говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: СБУ обыскала госпредприятие "Энергоатом"

Какой именно правоохранительный орган проводит следственные действия и в пределах какого дела, не сообщается.

Ранее налоговая запустила сервис возврата переплаченных налогов онлайн.