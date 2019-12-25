В Налоговую нагрянули следователи

В Налоговой и Фискальной службах проводят следственные действия.
Поэтому с 19 декабря электронные сервисы временно функционируют не в полном объеме, сообщили в пресс-службе Налоговой службы.
"Обещаем, что сервисы начнут работать в штатном режиме уже очень скоро и все смогут своевременно подать все налоговые накладные. Мы искренне извиняемся за неудобства и вскоре сообщим о возобновлении работы сервиса", — говорится в сообщении.
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Какой именно правоохранительный орган проводит следственные действия и в пределах какого дела, не сообщается.
Ранее налоговая запустила сервис возврата переплаченных налогов онлайн.
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