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среда, 25 декабря 2019 01:14

В Налоговую нагрянули следователи

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В Налоговую нагрянули следователи
В Налоговой проводят следственные действия.

В Налоговой и Фискальной службах проводят следственные действия.

Поэтому с 19 декабря электронные сервисы временно функционируют не в полном объеме, сообщили в пресс-службе Налоговой службы.

"Обещаем, что сервисы начнут работать в штатном режиме уже очень скоро и все смогут своевременно подать все налоговые накладные. Мы искренне извиняемся за неудобства и вскоре сообщим о возобновлении работы сервиса", — говорится в сообщении.

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Какой именно правоохранительный орган проводит следственные действия и в пределах какого дела, не сообщается.

Ранее налоговая запустила сервис возврата переплаченных налогов онлайн.

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