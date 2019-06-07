В Нацполиции возобновились 3 тысячи аттестованных сотрудников - Князев

Князев рассказал о неаттестованных полицейских. Фото: РБК

После переаттестации в органах Национальной полиции возобновились более 3 тысяч человек.

При создании Нацполиции аттестационными комиссиями были уволены из органов внутренних дел 4700 работников с формулировкой "не соответствует занимаемой должности, невозможно работать в полиции", заявил глава Национальной полиции Сергей Князев в эфире телеканала 1+1.

"К сожалению, я хочу констатировать, что чуть более 3100 возобновились в Национальной полиции по решениям окружных административных судов. Мы также были вынуждены выплатить денежную компенсацию за вынужденный прогул ", - рассказал Князев.

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Один из подозреваемых в убийстве ребенка полицейский был уволен из правоохранительных органов по служебному несоответствию в 2015 году, однако впоследствии восстановился через суд. После этого полицейский трижды уходил обязательного командировки на Донбасс.