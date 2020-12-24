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четверг, 24 декабря 2020 15:48

В Нацполиции объяснили, в каких случаях будут использовать электрошокер

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В Нацполиции объяснили, в каких случаях будут использовать электрошокер
Электрошокеры "однозначно" не будут применять "в отношении беременных женщин, стариков, детей". Фото: pixabay

Использовать электрошокеры во время массовых акций протеста полиция не будет.

На такие меры не берут "даже резиновые палки", заявил председатель Национальной полиции Игорь Клименко.

По его словам, более чем в сотне стран в мире применяют эти устройства, но их основная задача - остановить преступника.

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"В Украине дубинки есть только у спецподразделений для того, чтобы защитить других людей в случае явного и жесткого нарушение общественного порядка. Мы минимизируем проявление силы. Поэтому, если у кого есть желание поговорить о том, что электрошокер будет применяться во время массовых акций, я скажу так: не будет. Это нецелесообразно", - сказал глава Нацполиции.

Он уверяет, что электрошокеры однозначно не будут применять "в отношении беременных женщин, стариков, детей".

"Более того, использование электрошокера допускается только после соответствующей подготовки сотрудников полиции. На данный момент шокеров закупили всего лишь 200 ", - сказал он.

Руководитель патрульной полиции Украины Евгений Жуков на себе испытал действие электрошокера Taser. По его словам, устройство одобрило МОЗ Украины. Видео эксперимента обнародовало МВД Украины.

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