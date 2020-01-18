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В Нацгвардии опровергли информацию о расширении ее полномочий в разведке

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В Нацгвардии опровергли информацию о расширении ее полномочий в разведке
Нацгвардия не станет органом разведки. Фото: delo.ua

Национальная гвардия Украины опровергла информацию о расширении ее полномочий в разведке.

Как отметили в ведомстве, заявление Центра противодействия коррупции о якобы расширении возможностей подразделений Национальной гвардии Украины в проведении разведывательных мероприятий основываются на поверхностном изучении проекту закона "О разведке" и является ложным. Об этом сообщает пресс-служба Нацгвардии.

"В последние дни на информационных Интернет-ресурсах появились ложные сообщения Центра противодействия коррупции о расширении возможностей подразделений Национальной гвардии Украины в проведении разведывательных мероприятий, основанные на поверхностном, но не профессиональном изучении законопроекта реестр. №2412-д", - говорится в сообщении .

Как уверяют в Нацгвардии, законопроект о разведке №2412-р, принятый Верховной Радой в первом чтении, не дает Нацгвардии права быть органом разведки. Впрочем, Нацгвардия является субъектом разведывательного сообщества, а подразделения разведки органов военного управления и воинских частей Нацгвардии, в порядке, определенном законом, могут привлекаться к выполнению отдельных разведывательных задач.

В Нацгвардии отмечают, что "на сейчас разведка является неотделимым элементом ведения боевых действий на востоке Украины, поэтому предоставление НГУ этих функций позволяет эффективнее использовать подразделения Нацгвардии в зоне операции Объединенных сил и сохранить жизнь личного состава".

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"Что касается версий о возможности произвола и неограниченного использования НГУ полномочий, предусмотренных для нее законопроектом 2412-д, сообщаем, что в соответствии с частью второй статьи 9 законопроекта определено, что "подразделения разведки органов военного управления и воинских частей Национальной гвардии Украины, что в пределах определенных законодательством полномочий осуществляют деятельность в целях разведывательного обеспечения применения Национальной гвардии Украины", что делает невозможным осуществление любых мероприятий, не относящихся к выполнению задач, определенных ЗУ о Национальной гвардии ", - добавили в ведомстве.

В Нацгвардии заключили, что этим законопроектом предлагается внедрение осуществления широкого демократического гражданского контроля и надзора за субъектами разведывательного сообщества.

15 января Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки поддержал в первом чтении законопроект №2412 "О разведке". Тогда Центр противодействия коррупции сообщил, что в предложенной комитетом версии есть нормы, наделяющие Национальную гвардию статусом субъекта системы военной разведки.

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18
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