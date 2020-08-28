В НАБУ оценили убытки по делу Приватбанка

Это половина убытков, которые вообще фигурируют в тех делах, которые сейчас находятся в производствах НАБУ. Фото: "УНИАН"

Сумма убытков по делу Приватбанка превышает 100 млрд грн.

Об этом сообщил директор НАБУ Артем Сытник, передает "Радио НВ".

"И это половина убытков, которые вообще фигурируют в тех делах, которые сейчас находятся в производствах НАБУ. Эта сумма на сегодня ориентировочная, потому что по делам, где инкриминируются убытки, важно, чтобы эти убытки были подтверждены соответствующими экспертными исследованиями", - сказал Сытник.

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Правительство США возбудило дела о конфискации против Коломойского. Олигарха обвиняют в краже миллиардов в банке, которыми он когда-то владел, и в их отмывании в США. Коломойский является акционером компании Optima, которая владеет недвижимостью в Кливленде (штат Огайо).