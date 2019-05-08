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среда, 08 мая 2019 12:57

В МВД перед 9 мая напомнили о запрещенной символике

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В МВД перед 9 мая напомнили о запрещенной символике
Георгиевская лента стала символом агрессии России против Украины 2014-2019 годов. Фото: novyny.org

Перед массовыми мероприятиями ко Дню Победы, которые будут проходить в Украине 9 мая, в МВД напомнили о запрете использования любых символов тоталитарных режимов.

Их на брифинге перечислил советник главы МВД Зорян Шкиряк.

"Запрещено законами Украины: гербы, флаги СССР, УССР, других коммунистических стран, серп и молот, в том числе в сочетании с пятиконечной звездой, гимны СССР или советских республик, символика Коммунистической партии, памятники с изображением партийных и советских руководителей, коммунистические лозунги и цитаты.

Категорически запрещено использование так называемой георгиевской ленты, которая для каждого сознательного украинского гражданина должна является символом российской агрессии и российского террора. Именно с этими лентами российские захватчики убили более 11 тысяч невинных украинских граждан и наших воинов-героев", - сказал Шкиряк.

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С 15 июня 2017-го в Украине действует закон о запрете изготовления и пропаганды георгиевской ленты. Публичное использование, демонстрация или ношение георгиевской ленты наказывается штрафом от 50 до 150 необлагаемых минимумов доходов граждан (850-2550 грн) с конфискацией ленты. За повторное нарушение предусматривается штраф до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан (5100 грн) или административный арест на срок до 15 суток с конфискацией ленты.

Запрет символики коммунистического и нацистского тоталитарных режимов действует с мая 2015-го.

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08
мая

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  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
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