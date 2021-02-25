В Москве от голода умерла писательница из Украины

Писательница Аделина Шелдон умер от голода. Фото: МК

В Москве умерла 20-летняя писательница Аделина Шелдон.

Тело девушки обнаружил мужчина, у которого она снимала жилье, пишет сообщает "МК".

Он рассказал, что несколько дней пытался связаться с квартиранткой, однако она не брала трубку и не отвечала на сообщения. Тогда мужчина приехал в дом и, со слесарем, зашел в квартиру.

"В комнате, недалеко от кровати, без признаков жизни лежала молодая писательница. Было понятно, что девушка мертва несколько дней", - рассказал он изданию.

Прибывшие полицейские следов насильственной смерти не обнаружили. Вероятной причиной смерти называют голод.

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В течение года девушка писала в дневнике о том, что придерживается сухого голодания. В доме погибшей почти не было еды. Возможно, ей стало плохо, но помощь она вызвать не успела.

Писательница вела уединенный образ жизни и на улицу почти не выходила.

Аделина Шелдон является уроженкой Одессы, закончил Эдинбургский университет (Шотландия) по специальности "Бизнес и экономика". Известна как автор книги "Венценосные" из саги, посвященной французской королевской семье XVII-XVIII веков.