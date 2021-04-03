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суббота, 03 апреля 2021 15:08

В морге перепутали покойников - тела выдавали в мешках

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В морге перепутали покойников - тела выдавали в мешках
Ошибку обнаружили в день погребения. Фото: pixabay.com

На Харьковщине работники морга Covid-больницы перепутали покойников.

Подмену родственники обнаружили только тогда, когда умершего уже отпели, сообщает "Общественное".

В Богодуховский центральной районной больнице родственникам умерших от коронавируса выдали тела в мешках, а хоронили их в закрытом гробу.

Ошибку обнаружили в день погребения. На кладбище родственникам покойного позвонил знакомый и сообщил, что в гробу находится неизвестная женщина.

"Это муж одной из сотрудниц этой больницы. Не заместитель врача, не секретарь, у которых мои телефоны, не главная медсестра, а мужчина. И сказал: "Сергей, а в могиле не Николай Иванович. Там какая-то неопознанная женщина, которую перепутали при выдаче тел", - сказал зять умершего.

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Гроб с покойником привезли обратно в морг и поменяли тела. Затем близкие снова вернулись на кладбище.

Заместитель руководителя Богодуховского больницы Яна Грищенко сказала, что это случайная ошибка.

"Никакой подмены не было - бирки были подписаны. И самое главное, что я хочу сказать, что родственник там присутствовал при том, когда забирали это тело. Мы абсолютно ответственно понимаем их горе, что произошло, но это человеческий фактор. Мы не роботы - мы просто люди", - подчеркнула она.

Сейчас действия работников больницы проверяет комиссия от городского совета, а семья покойного обратилась в полицию.

Стоимость захоронения человека, который умер от коронавируса, отличается от обычной. Персонал, работающий с умершим, получает вдвое большую оплату.

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