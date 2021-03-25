В моргах путают мертвых. А обшитые гробы родом из СССР - владелец ритуальной службы поразил секретами работы

В Украине отсутствует культура погребения, а все ритуальные тенденции остались из Советского Союза.

В домах престарелых до сих пор нет психологов, которые должны помогать преодолевать страх перед смертью, рассказывает в интервью Gazeta.ua владелец столичной Первой городской студии траурных церемоний Евгений Минченко.

Автор: Предоставлено Евгением МИНЧЕНКОМ Евгений Минченко: "Несовершеннолетние с детства должны знать, что такое смерть"

С Евгением встречаемся в его офисе. Посреди зала - стоят гробы с дерева. В зависимости от формы и типа древесины - есть такие, которые стоят 50 или 100 тыс. грн. Виднеются урны для праха из керамики, гранита, дерева.

Если умирает человек, то нужно сразу сообщить об этом в полицию. Правоохранители приезжают по вызову, фиксируют факт и принимают решение - направлять тело на вскрытие в судебный морг или нет. Если выбирают последний вариант, то надо идти к семейному врачу, который должен выдать справку о смерти. Также родственникам необходимо будет оформить свидетельство о смерти в ЗАГСе.



Если речь о морге, то туда тело работники полиции перевозят бесплатно. И там родственники получают справку. После судебно-медицинского вскрытия надо обратиться в районную прокуратуру по месту наступления смерти и взять разрешение на выдачу тела. Иногда, в подозрительных случаях - убийства, ДТП и так далее - могут запретить кремацию. Чтобы при необходимости эксгумировать останки. Когда человек умирает в больнице, то полиция так же туда должна прибыть. Тело тоже могут направить на вскрытие.

В каких случаях на вскрытие могут направить тело пожилого человека, умершего естественной смертью?

Все тела направляют на вскрытие, если есть признаки насильственной смерти или она наступила внезапно, при невыясненных обстоятельствах. Если человек умер за пределами своего проживания, или его личность не установлена.



Тело пожилого человека могут направить в этих случаях, а также, если он некоторое время не находился под наблюдением врача или не имел декларации с семейным врачом.

В моргах родственникам помогают связываться с ритуальными службами?

По закону, в каждом морге должен быть стенд с контактами государственных и частных ритуальных компаний. Однако, в Киеве практически во всех таких заведениях - действуют частные ритуальные службы. Поэтому людей находят сами. В обязанности санитаров входит одевание, мытье и укладка тела в гроб

Кто должен готовить тело к погребению?

Морги подчиняются Министерству здравоохранения. В обязанности санитаров входит одевание, мытье и укладка тела в гроб. Но, иногда они берут за это дополнительную плату. Если тело остается дома, то следует учитывать определенные региональные особенности. Например, в селах, есть традиция самостоятельно готовить умершего к погребению. Даже после вскрытия. Автор: Лилия МЫЦКО В ритуальных службах предлагают труны из разного дерева. Гробы обшитые тканью - незатребованны в любой современной стране, говорят там

Какие услуги предлагают ритуальные компании? Во сколько минимум они обойдутся?

Коммунальные компании предоставляют базовый пакет - гроб, кресты, венки, транспорт, персонал, и выкапывание могил. Частные смотрят вперед и расширяют ассортимент. В нашем прайсе более 250 видов товаров и услуг. Сюда входтть все, что связано с погребальным процессом. В частности поминальные обеды, кремация, помощь с оформлением документов, выезд на место, транспортировки тела и тому подобное. Можно заказать услугу "под ключ", чтобы близкие умершего человека могли уделить время прощанию. Предоставляем все возможные варианты, советуем, а люди сами выбирают - как им удобнее. Трудно говорить о минимальной стоимости, поскольку каждый случай индивидуален. Различаются и запросы клиентов. У компаний, как правило, есть "эконом пакеты". У нас эта сумма составляет 4900 гривен. В стоимость входит самый простой гроб, катафалк, 4 человека, которые будут носить труну. Все остальное предоставляется за дополнительную плату. В частности машина, которая привезет тело из морга, кремация или захоронение. Копание могилы в зимнее время - плюс 2500 гривен. Услуги крематория - 2500-3000 гривен. Без поминального обеда, в Киеве нужно будет потратить около 8-10 тысяч. Без поминального обеда, в Киеве нужно будет потратить около 8-10 тысяч

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Что делать, если нет денег на погребение?

В таком случае желательно, чтобы тело направили на судебно-медицинскую экспертизу. Полиция может пойти навстречу и транспортировать труп. В морге родственники пишут отказ от тела. Или если в течение 10 дней труп никто не забирает, то его имеют право захоронить за счет коммунальных средств. Просто так бесплатно никто такие услуги не предоставляет. Всех таких умерших хоронят одновременно, везут в одной машине в деревяных не обшитых гробах. Кого на кремацию, а кого-то - хоронят в землю. Иногда на табличках таких могил отсутствуют имена - просто указанный номер. Есть льготы для участников боевых действий: гроб, автобус, организатор, персонал, два венка.

Почему у нас настолько дорогие ритуальные услуги?

Это не так. Если сравнивать с Европой, или США, то у нас стоимость меньше. Там минимальная цена на погребение - 2-3 тысячи долларов. Хотя все товары для похорон такие же, как и в Украине. За рубежом на законодательном уровне прописаны правила для ритуальных компаний. Есть одна аттестованная компания, которая обслуживает определенный "район" с определенным количеством населения. И все жители могут воспользоваться их услугами. Как правило, такие ритуальные бюро полного комплекса имеют собственный морг, зал для прощаний, поминальные кафе и тому подобное. Также в Европе и США подавляющее большинство захоронений проходит с кремацией. В Украине к этому относятся скептически, поэтому у нас такой ажиотаж с местами на кладбище. Стоимость захоронения больного ковидом - увеличивается где-то в 2 раза

Какая стоимость захоронения человека, который умер от коронавируса?

На товары цена не меняется. Дороже ритуальные службы берут за услуги. Ведь персонал, работающий с таким умершим - должен получить вдвое большую оплату. Стоимость захоронения больного ковидом - увеличивается где-то в 2 раза. В начале пандемии было еще дороже, ведь для сотрудников покупали защитные костюмы, маски и очки. Один комплект стоил более 500 гривен. Сейчас костюмы необязательные, но все равно применяются средства дезинфекции. Минздрав рекомендует кремировать тела. Гроб во время прощания должен быть закрыт, а катафалк обрабатывают специальными средствами после перевозки трупа. Автор: Лилия МЫЦКО Современные гробы бывают разных цветов - от белого до красного, коричневого, черного

Какие сейчас существуют погребальные тренды в Украине? Есть какая-то мода?

В столице около 70% захоронений происходят с помощью кремации. Это около 50 в день. Эта цифра с каждым годом растет. Однако в других регионах до сих пор преобладают обычные захоронения. За последние 15 лет тренд на духовой оркестр с ужасными мелодиями уходит. Даже запросов таких нет. Вместо этого ритуальные службы могут пригласить на церемонию скрипача, кто-то заказывает пианиста. В стереотипах людей остались советские привычки. Например, думают, что гроб должен быть обшит тканью. На самом деле, обшивают для уменьшения стоимости производства. Гроб в таких случаях изготовлен из низкокачественных материалов. А поскольку в СССР захоронения проводили за государственный счет, то таким образом экономили. Ни в одной современной стране обшитых гробов нет. Остался тренд на искусственные венки и цветы. Иностранцев это очень удивляет. В мире есть традиция, когда умершему несут срезанные цветы, которые символизируют завершение жизни. Самое редкое место для прощания в Киеве - храмы. Часто отпевают у морга. Умершим политикам предоставляют Колонный зал. Для прощаний со спортсменами выделяют Дворец Спорта, с врачами прощаются в институтах и медицинских центрах. У ромов есть традиция делать очень пышные похороны. Для их культуры не принято грустить

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Вам заказывали необычные, пышные похороны?

Одна женщина хоронила бабушку, которая была творческой личностью. Захотела, чтобы в зале для прощания было, как дома. Привезли специфические мебель, вазы, книги, любимые вещи умершей. Бабушка любила бабочек и собирала их. Коллекцию развесили на стенах. Под конец церемонии в небо выпустили живых бабочек. Запомнилась клиентка в которой умерла мама в Киеве. Дочь жила заграницей долгое время. Когда выбирала гроб, то покрывало попросила с натуральной ткани, чтобы материал был максимально экологичный и распадался в земле. Тогда мы не смогли ей помочь, ведь все покрывала изготавливают из синтетики. Только за три года удалось найти бренд украинской вышивки "Телиженко", которые согласились производить аксессуары из льна. У ромов есть традиция делать очень пышные похороны. Для их культуры не принято грустить. На столах - много еды и алкоголя. Гулять могут несколько дней и просто на кладбище. Гостей, как правило, 50-100. Они покупают дорогие гробы и самостоятельно строят склепы. В могилу все, кто прощается - бросают деньги и драгоценности. Чем больше был статус человека, тем больше ценных вещей оставляют. Если набрасывали много денег и украшений, то могут могилу залить бетоном. Чтобы не разграбили.



Был клиент из Хмельницка, который выбрал самый дорогой гроб. Но, он не входил в дверной проход квартиры. Поэтому посоветовал ему провести церемонию по-другому. В результате мужчина организовал пышные похороны. В Хмельницком никто не понимал, кого хоронят. Хотя на самом деле, покойная была обычной учительницей. Но, так много вложила в сына, что он так решил почтить ее память. Обычно дорогие захоронения заказывают или статусные люди, или те, кто пытается уладить вину перед умершим.

Какой самый дорогой похорон организовывали?

Это был известный человек. Спортсмен, который внес большой вклад в развитие отечественного спорта. Стоил похорон около 700 000 гривен.

Случаются курьезные случаи во время захоронений?

Страшный сон сотрудников ритуальной службы - когда напутали тела в морге. Конечно, ответственность на тех, кто идентифицирует тела. В моей практике было два таких случая. Однажды напутали тела в морге и привезли на прощание другой труп. Затем все откатили назад, но осадок у родственников остался. В другой раз с дома престарелых привезли тела двух бабушек в судебный морг на вскрытие. После этого родственники одной из умерших обратились к нам за услугами. Когда ее хоронили, то гроб был открытым и близкие прощались. За три дня другая ритуальная служба хоронила вторую бабушку. Когда семья увидела тело - заявили, что это не их родственница. Оказалось, что в морге перепутали тела. Мы отдали людям прах первой похороненной женщины. Все финансовые расходы взяли на себя. Привезли на прощание другой труп

Чем отличаются похороны богачей от обычных людей?

Родственники богатых или известных людей требуют от ритуальных бюро высокого сервиса. Выбирают лучшие товары и ценят специалистов, способных выполнить их пожелания. Иногда просят встретиться вне офиса и оградить их от всех проблем и процессов. Гостей обычно на прощаниях 100-300. Работает большое количество организаторов и персонала.

Есть ли такая профессия - плакальщица?

У нас ни разу не заказывали такую услугу. Не слышал, чтобы в Украине сейчас была такая практика. Однако у цыган есть традиция на этот счет. Когда тело выносят из дома, то все женщины начинают кричать, рвать на себе волосы, бросаться в ноги тем, кто несет гроб, плачут. Когда гроб ставят - все останавливается.

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Каких людей приходилось хоронить больше всего - молодых, среднего возраста, пожилых?

Больше пожилых, молодых - реже. Много встречалось непонятных смертей, даже нелепых. Например, дальнобойщик ремонтировал КамАЗ, лег под него. И как-то случайно машина тронулась с места и раздавила ему голову.

Как хоронят людей разных религий?

У православных, католиков, армянской православной церкви и протестантов - разные формы намогильного креста. Мусульмане хоронят без гроба в саванне, в сидячем положении. Если человек, например, умер утром, то похоронить надо до захода солнца. Также у них нет крестов, ставят камень. Автор: Лилия МЫЦКО Качественные гробы из дорогого дерева стоят не дешево. Цены могут начинатся с 30 тыс. грн

Почему люди не доверяют ритуальным службам?

Мы стараемся сделать так, чтобы клиенты не чувствовали негативных эмоций от мрачной обстановки. Надо учить людей, что это такая же сфера услуг, как и другие. Всем рано или поздно приходится иметь дело со смертью. Большинство похоронных бюро - это непонятный персонал, который может даже грубить или халатно относиться к обязанностям, темные помещения, отсутствие организации и тому подобное. Такой имидж сформировался в Украине, в частности по вине самих компаний.

Случалось, что вы брались за работу, а в конце заказчики отказывались платить?

Бывало. Такое происходит, когда что-то пошло не по плану, или что-то не понравилось заказчику. Например, гроб не такого цвета привезли. Приходится компенсировать. Был случай, когда отказались платить, потому что не поняли, почему такую цену мы выставили. Хотя предварительно все обсуждали. К смерти надо быть готовым всегда

Существует ли в Украине культура отношения к смерти?

Люди ее боятся и их никто к этому не готовит. Детей с малого возраста не берут на похороны, чтобы не напугать. Но, надо наоборот. Несовершеннолетние с детства должны знать, что такое смерть. В домах престарелых людей нет психологов, которые бы помогали бабушкам и дедушкам преодолевать страх. К смерти надо быть готовым всегда, не бояться этого. Особенно в старшем возрасте. Чтобы человек со спокойствием ушел из этого мира. В законодательстве предусмотрено волеизъявления, с помощью которого можно спланировать свое последнее событие в жизни. Например, если нет близких, которые могут выполнить волю, то в некоторых ритуальных службах заключается договор. Можно прописать все нюансы. Об этом знает мало людей, ведь это не объявляется общественности. В Ивано-Франковске на городском кладбище ежедневно хоронят десятки людей. В ритуальной службе города говорят, что земли на кладбище может хватить только до начала сентября, сообщает 24 канал. Всего с начала марта похоронили более 100 человек. Чтобы хоронить людей в Ивано-Франковске организовали дополнительные рабочие бригады.