В Миргороде местные активисты пикетировали районный суд

В Миргородском районе Полтавской области председатель горрайонного суда Валентина Куцин почти все производства, связанные с управлением транспортом в состоянии алкогольного опьянения, решает в пользу водителей, заявляют активисты, которые 15 января пикетировали суд.

Об этом пишет местное интернет-издание "Полтавщина".

Автор: poltava.to Активисты сообщили, что обратятся в правоохранительные и антикоррупционные органы и Офис президента

Представительнице суда пикетчики задали вопрос, почему к административному наказанию не привлечен ни один водитель.

"Лицо считается невиновным в совершении административного правонарушения, если сотрудники полиции нарушили процедуры освидетельствования на состояние опьянения и составления протокола об административных правонарушениях", – ответили в суде.

Автор: poltava.to Активисты сообщили, что обратятся в правоохранительные и антикоррупционные органы и Офис президента

Митингующие подчеркнули, что не может каждый из 81 оформленного в 2019 году админпротокола быть составленным с нарушениями.

"Почти во всех этих делах адвокатом у нарушителей является муж председателя суда. Неужели в отношении прямого конфликта интересов ни у кого не возникает вопросов?" – заявил активист Евгений Хрусталев.

Автор: poltava.to Активисты сообщили, что обратятся в правоохранительные и антикоррупционные органы и Офис президента

Адвокатский офис мужа Куцин находится рядом с судом, отмечают авторы материала. Пикетчики отметили, что в декларации судьи не указан доход ее супруга от занятия адвокатской деятельностью, но семья "строит имения, имеет сельскохозяйственные земли и несколько премиальных автомобилей".

Активисты заявили, что обратятся в правоохранительные и антикоррупционные органы и Офис президента с требованием проверить эту информацию.

Автор: poltava.to Активисты сообщили, что обратятся в правоохранительные и антикоррупционные органы и Офис президента