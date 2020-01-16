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четверг, 16 января 2020 15:41

В Миргороде местные активисты пикетировали районный суд

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В Миргородском районе Полтавской области председатель горрайонного суда Валентина Куцин почти все производства, связанные с управлением транспортом в состоянии алкогольного опьянения, решает в пользу водителей, заявляют активисты, которые 15 января пикетировали суд.

Об этом пишет местное интернет-издание "Полтавщина".

Автор: poltava.to
  Активисты сообщили, что обратятся в правоохранительные и антикоррупционные органы и Офис президента
Активисты сообщили, что обратятся в правоохранительные и антикоррупционные органы и Офис президента

Представительнице суда пикетчики задали вопрос, почему к административному наказанию не привлечен ни один водитель.

"Лицо считается невиновным в совершении административного правонарушения, если сотрудники полиции нарушили процедуры освидетельствования на состояние опьянения и составления протокола об административных правонарушениях", – ответили в суде.

Автор: poltava.to
  Активисты сообщили, что обратятся в правоохранительные и антикоррупционные органы и Офис президента
Активисты сообщили, что обратятся в правоохранительные и антикоррупционные органы и Офис президента

Митингующие подчеркнули, что не может каждый из 81 оформленного в 2019 году админпротокола быть составленным с нарушениями.

"Почти во всех этих делах адвокатом у нарушителей является муж председателя суда. Неужели в отношении прямого конфликта интересов ни у кого не возникает вопросов?" – заявил активист Евгений Хрусталев.

Автор: poltava.to
  Активисты сообщили, что обратятся в правоохранительные и антикоррупционные органы и Офис президента
Активисты сообщили, что обратятся в правоохранительные и антикоррупционные органы и Офис президента

Адвокатский офис мужа Куцин находится рядом с судом, отмечают авторы материала. Пикетчики отметили, что в декларации судьи не указан доход ее супруга от занятия адвокатской деятельностью, но семья "строит имения, имеет сельскохозяйственные земли и несколько премиальных автомобилей".

Активисты заявили, что обратятся в правоохранительные и антикоррупционные органы и Офис президента с требованием проверить эту информацию.

Автор: poltava.to
  Активисты сообщили, что обратятся в правоохранительные и антикоррупционные органы и Офис президента
Активисты сообщили, что обратятся в правоохранительные и антикоррупционные органы и Офис президента
Гордон
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Дата
16
января

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