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четверг, 20 июня 2019 05:22

В мире появился еще один супермиллиардер

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В мире появился еще один супермиллиардер
Появился третий человек с состоянием в сто миллиардов. Фото: Форбс

В списке самых богатых людей в мире по версии американского агентства Bloomberg произошли заметные изменения.

Французский бизнесмен, президент группы компаний Louis Vuitton Mo"t Hennessy Бернар Арно стал третьим человеком на планете, размер личного состояния которого превысил 100 миллиардов долларов. На сегодняшний день это больше, чем ВВП Словакии. Капитал мсье Арно составляет более 3 процентов от ВВП Франции.

С начала года 70-летний бизнесмен стал богаче на 32 миллиарда долларов. По состоянию на 19 июня его состояние оценивается в 100,4 миллиарда долларов, что вывело Арно на третье место в списке самых богатых людей в мире.

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Возглавляет рейтинг по-прежнему Джефф Безос, основатель и глава компании Amazon. После развода с женой размер его состояния уменьшился почти на 40 миллиардов долларов, что приблизило американца к его конкурентам. На данный момент его капитал оценивается в 119 миллиардов долларов.

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