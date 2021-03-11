В мире объявили о начале пандемии

Коронавирус распространяется воздушно-капельным путем, когда инфицированный человек кашляет или чихает. Фото: pixabay.com

11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о начале пандемии Covid-19. Первые случаи инфицирования зафиксировали в китайском Ухане.

Гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус был уверен, что страны смогут изменить ход эпидемии, "если вовремя станут выявлять и изолировать больных". Он отметил, что мир еще никогда сталкивался с подобным.

"Мы пришли к выводу, что Covid-19 можно охарактеризовать как пандемию", – заявил он год назад.

Коронавирус распространяется воздушно-капельным путем, когда инфицированный человек кашляет или чихает. Инфекция может передаваться, если больной человек касается любой поверхности, например, дверной ручки. Люди также заражаются, когда касаются рта, носа или глаз загрязненными руками. Инфицированный наиболее заразен в течение первых 3 дней после первых проявлений симптомов, хотя распространение возможно и до их появления.

К наиболее распространенным симптомам относят: высокую температуру тела, сухой кашель, боль в мышцах, одышку, утомляемость. Также возможны головная боль, заложенность грудной клетки, кровохарканье, тошнота, рвота, диарея.

По состоянию на утро 10 марта 2021-го в мире подтвердили более 117 млн случаев заражения коронавирусом. Число умерших во всем мире составляет более 2 млн человек. Выздоровели при этом более 92 млн.

В США обнаружили более 29 млн случаев инфицирования, из них зафиксировали более 530 тыс. летальных исходов. 2 место по количеству подтвержденных случаев инфицирования занимает Индия - более 11 млн человек, число умерших – 158 тыс. В Бразилии за время эпидемии зарегистрировали более 11 млн больных, из них умерли 268 тыс.

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По состоянию на утро 10 марта в Украине обнаружили 6377 новых больных коронавирусом. Всего с начала эпидемии коронавирус подхватили 1 416 438 украинцев. Умерли 27 423 пациентов, из них 219 за последние сутки.