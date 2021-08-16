В Минздраве рассказали, когда ожидать новую волну заболеваемости Covid-19

Вспышку коронавируса ожидают в октябре. Фото: Reuters

Новая вспышка Covid-19 в Украине будет в октябре-ноябре.

В ближайшие дни, в том числе в сентябре, эпидемиологическая ситуация не претерпит сильных изменений, заявил главный санитарный врач Игорь Кузин в комментарии Укринформу.

Судя по статистике за аналогический период прошлого года, Украина идет по сценарию начала пандемии, а значит, на сегодня находится перед пиком.

Кузин подчеркнул, что вакцинация является основным способом максимально отсрочить вспышку Covid-19, так как иммунизация населения защитит от тяжелого течения болезни в случае заражения, что является ключевым моментом в борьбе с пандемией в Украине.

"Чем больше людей мы сейчас охватим прививками, тем меньше будем иметь последствий для системы здравоохранения, для здоровья людей, и тем меньше будем иметь летальных случаев осенью, когда такая вспышка действительно будет", - сказал он.

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В Министерстве здравоохранения анонсировали акцию для граждан, которые будут вакцинироваться от коронавируса этой неделе. Начиная со среды, 18 августа, украинцы смогут получить награду за прививки.