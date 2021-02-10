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среда, 10 февраля 2021 01:38

В Минздраве объяснили уменьшение тестирований на Covid-19. Говорят, что люди не хотят тестироваться

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В Минздраве объяснили уменьшение тестирований на Covid-19. Говорят, что люди не хотят тестироваться
Степанов пояснил уменьшение тестов на коронавирус. Фото: Укринформ

Количество проводимых тестов на коронавирус снижается из-за нежелания граждан Украины сдавать анализы.

"Мощности системы по тестированию сейчас составляют, как мы и обещали, 75 тыс. ПЦР-тестов. Хочу напомнить: в начале было 200 тестов в день. Это результат 10-месячного забега. Кроме того, мы рассчитывали, что сможем делать не менее 30 тыс. экспресс-тестов в день. Закупили более 6 млн штук. Но чтобы делать тесты, надо, чтобы люди приходили, а также слаженно работали врачи", заявил министр здравоохранения Максим Степанов в интервью Гордону.

"С одной стороны, мы максимально расширили палитру пациентов, которым положен бесплатный тест. Любое респираторное заболевание, даже когда голова болит и небольшая температура, или совсем нет температуры, а только насморк – все подпадает под тестирование. Добавили всех контактных. Сделали 2 373 пункта тестирования по стране. Есть интерактивная карта... И не идут", – подчеркнул Степанов.

"Причем мы систему проверяем по различным, не только прямым, показателям. Смотрим, например, на обращение в контакт-центр Минздрава. В декабре в день по вопросам тестирования было 40–50 звонков, а в январе – всего три-четыре. У нас реально упала заболеваемость. Это заслуга карантинных ограничений", - сказал глава Минздрава.

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Напомним, Министерство здравоохранения хочет дать возможность вакцинироваться от Covid-19 всем желающим.

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