В Минюсте рассказали сколько детей родились в Украине в 2019 году

Больше всего детей родилось в Днепропетровской области - 22 703. Фото: spec-kor.com.ua

310 605 младенцев родились в Украине в 2019 году.

Каждий десятий ребенок - в Киеве сообщили на странице Министерства юстиции в Facebook.

В столице свет увидели 32 634 ребенка.

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Больше всего детей родилось в Днипропетровской области - 22 703. На втором месте оказалась Львовская, где родились 21 916 младенцев, а на третьем Одесская - 21 075.

Наименьшую рождаемость зафиксировали в Луганской области - 5046 детей, Черниговской - 6165 и Сумской области - 6526.

В 2013 году суммарный коэффициент рождаемости Украины составил 1,51 детей на женщину. Традиционно он выше у сельского населения (1,83 детей против 1,37 у городского). По сравнению с 1989 годом коэффициент фертильности сократился на 22% - с 1,92 детей на женщину. Самый высокий суммарный коэффициент рождаемости характерен для западных областей, самый низкий - для восточных.