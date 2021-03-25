В Минюсте рассказали, когда могут лишить родительских прав

Родительских прав лишают только в крайнем случае, когда ребенка не любят и не оберегают. Фото: pixabay.

В Министерстве юстиции Украины рассказали, в каких случаях недобросовестных родителей лишают прав на ребенка.

"Это одна из самых сложных как с процедурной, так и с эмоциональной точки зрения категория дел. Но для многих семей остается единственным вариантом выхода из ситуации", — говорится в сообщении.

Крайнюю меру применяют, когда:

• родители не забрали ребенка из роддома или больницы в течение 6-ти месяцев и не интересуются его судьбой;

• уклоняются от выполнения родительских обязанностей, систематически не выплачивают алиментов и полностью игнорируют потребности ребенка;

• жестоко обращаются с ним, эксплуатируют (например, привлекают к попрошайничеству или тяжелой работе);

• родители — хронические алкоголики или наркоманы.

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Чтобы лишить родителя прав на ребенка, необходимо собрать доказательства недобросовестности (различные справки, характеристики, видео) и обратиться в суд.

После этого составляют исковое заявление, где указывают:

• орган опеки и попечительства, который по требованию суда предоставит свое заключение;

• и что лишение родительских прав соответствует интересам ребенка.

Когда решение суда вступит в законную силу, необходимо внести изменения в свидетельство о рождении.

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