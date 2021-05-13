В Минобороны рассказали, сколько резервистов зачислили в ВСУ

На сбор и подготовку личного состава резервистов в воинских частях отводится 15 суток. Фото: pixabay.com

У ВСУ нет проблем с организацией призыва резервистов на сборы.

В военно-оперативный резерв зачислили более 234 тыс. лиц, уволенных в запас за последние годы, заявил госсекретарь Минобороны Александр Дублян во время форума "Украина 30. Безопасность государства".

"Резерв является основным источником для обеспечения оперативного доукомплектования войск мобилизационными ресурсами. С 2015 года в ВСУ начали создание и формирование военно-оперативного резерва первой очереди. Для реализации этой цели были внесены соответствующие изменения в украинское законодательство", - сказал Дублян.

Подготовка резервистов осуществляется во время учебных сборов как в составе боевых воинских частей, так и в учебных заведениях Минобороны, а также на курсах подготовки и повышения квалификации при учебных заведениях. На сбор и подготовку личного состава резервистов в воинских частях отводится 15 суток. В учебных заведениях - 30.

В особый период на военную службу могут быть призваны граждане Украины, которые заключили контракты на прохождение службы в военном резерве, а также те, кто в обязательном порядке зачислены в военно-оперативный резерв.

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25 марта указом президента Владимира Зеленского было введено в действие решение СНБО "О стратегии военной безопасности", главная цель которой — заранее подготовленная и всесторонне обеспечена всеобъемлющая оборона Украины, на принципах сдерживания, устойчивости и взаимодействия, что обеспечивает военную безопасность, суверенитет и территориальную целостность. 21 апреля Зеленский подписал закон о призыве на военную службу резервистов в особый период. Закон вводит новый вид военной службы. Так, в особый период на военную службу будут призывать граждан, которые заключили контракты о прохождении службы в резерве и/или которые зачислены в оперативный резерв. 23 апреля вступил в силу закон о создании территориальных центров комплектования и социальной поддержки, регулирующий вопросы мобилизации резервистов за сутки.