В МИД уточнили информацию о захваченных пиратами украинских моряках

В МИД подтвердили плен только одного украинского моряка. Фото: Сensor

В Министерстве иностранных дел Украины подтвердили информацию только об одном захваченном пиратами украинском моряке у берегов Камеруна.

Это следует из слов спикера департамента консульской службы МИД Василия Кирилича, передает ТСН.

"Консульская служба во взаимодействии с заинтересованными субъектами принимает меры по освобождению захваченного пиратами украинского моряка", - сказал он.

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Европейских и азиатских моряков захватили на борту их судна, которое находилось на рейде недалеко от города Дуала, Камерун. Сначала СМИ распространили информацию, что среди захваченных 8 украинских моряков и 9 китайских.