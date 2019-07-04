В МИД России заявили, что Украина отказалась обсуждать освобождение моряков

Захарова сделала громкое заявление относительно украинских моряков. Фото: Sputnik

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Украина отказалась обсуждать вопрос об освобождении моряков, задержанных у Керченского пролива в ноябре 2018 года.

Об этом Мария Захарова сказала в четверг, 4 июля, сообщает ТАСС.

"Мы получили от Украины официальный отказ от обсуждения этой темы в принципе. 26 июня, после получения официального отказа, который также сопровождался официальным заявлениям по линии министерства иностранных дел Украины, от обсуждения российской дипломатической ноты никаких других нот, предложений, заявлений и попыток обсуждения от Киева не поступало", - отметила Захарова.

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МИД Украины 26 июня получило ноту Министерства иностранных дел Российской Федерации с предложением, чтобы Украина дала письменные гарантии продолжения уголовного преследования моряков "в соответствии с российским законодательством". В украинском МИД предложение России назвали неприемлемой.