В МИД рассказали, как будут эвакуировать украинцев из Сектора Газа

127 украинцев изъявили желание вернуться из Сектора Газа на родину.
Эвакуация может состояться в течение 48 ч., заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на заседании правительства 19 мая. Операция будет осуществляться через Египет, с властями которого уже согласованы организационные вопросы.
"Посольство уже составило списки, мы договорились о зеленом коридоре. Такая эвакуация будет осуществлена в кратчайшие сроки. Принято решение о вывозе наших граждан с территории Сектора Газа на территорию Египта и организации соответствующего рейса за счет резервного фонда бюджета Украины", - сказал он.
Министр также отметил, что вместе с украинцами о желании эвакуироваться из сектора Газа заявили граждане Молдовы, Беларуси и двух стран-членов ЕС.
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В Секторе Газа оценочно проживают 1,6 тыс. украинцев. Это преимущественно украинские женщины, состоящие в браке с палестинцами, и члены их семей.
Ранее украинские дипломаты объяснили гражданам Украины, которые нуждаются в помощи по возвращению домой из Сектора Газа, они должны обратиться в отделение посольства Украины в Израиле при Палестинской Национальной администрации по телефону: 9(7259) 969 95 61 или на электронную почту [email protected]
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