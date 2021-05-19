В МИД рассказали, как будут эвакуировать украинцев из Сектора Газа

Вместе с украинцами о желании эвакуироваться из Сектора Газа заявили граждане Молдовы, Беларуси и ЕС. Фото: Reuters

127 украинцев изъявили желание вернуться из Сектора Газа на родину.

Эвакуация может состояться в течение 48 ч., заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на заседании правительства 19 мая. Операция будет осуществляться через Египет, с властями которого уже согласованы организационные вопросы.

"Посольство уже составило списки, мы договорились о зеленом коридоре. Такая эвакуация будет осуществлена в кратчайшие сроки. Принято решение о вывозе наших граждан с территории Сектора Газа на территорию Египта и организации соответствующего рейса за счет резервного фонда бюджета Украины", - сказал он.

Министр также отметил, что вместе с украинцами о желании эвакуироваться из сектора Газа заявили граждане Молдовы, Беларуси и двух стран-членов ЕС.

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В Секторе Газа оценочно проживают 1,6 тыс. украинцев. Это преимущественно украинские женщины, состоящие в браке с палестинцами, и члены их семей. Ранее украинские дипломаты объяснили гражданам Украины, которые нуждаются в помощи по возвращению домой из Сектора Газа, они должны обратиться в отделение посольства Украины в Израиле при Палестинской Национальной администрации по телефону: 9(7259) 969 95 61 или на электронную почту [email protected]