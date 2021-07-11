В Мариуполе военные развернули 128-метровый флаг Украины и установили рекорд

Мариуполе военнослужащие отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады в честь празднования дня создания военной части, что отмечается 12 июля, развернули Государственный флаг Украины длиной в 128 метров и установили национальный рекорд. Об этом передает пресс-центр ООС.

Горные штурмовики предварительно подали заявку в Государственный реестр рекордов Украины. Участие в акции приняли более 400 армейцев.

К праздничному мероприятию также присоединились ветераны АТО/ООС и представители общественности, которые пришли на проспект Мира, чтобы поддержать защитников Мариуполя.

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