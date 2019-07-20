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суббота, 20 июля 2019 16:21

В Мариуполе открывается филиал Национальной академии изобразительного искусства и архитектуры

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В Мариуполе открывается филиал Национальной академии изобразительного искусства и архитектуры
Сергей Тарута инициировал создание филиала Национальной академии изобразительного искусства в Мариуполе. Фото: Lenta.UA

В Министерстве образования и науки Украины подписан указ №944-л, который засвидетельствовал выдачу лицензии Мариупольскому филиалу Национальной академии изобразительного искусства на подготовку соискателей высшего образования на первом (бакалаврском) уровне по специальности "023 Изобразительное искусство, декоративное искусство, реставрация". Уже в этом году учебное заведение начнет свою работу и состоится первый набор студентов на две специальности – "живопись" и "графика".

Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат Сергей Тарута, который был инициатором создания филиала академии в Мариуполе.

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"Почти два года я лично и моя команда трудились над осуществлением этой мечты! Это был трудный путь – приходилось искать финансовые ресурсы, создавать материально-техническую базу, собирать преподавательский состав. Но результат окупает все – и это наша с вами общая победа! Мы создали возможность для талантливой молодежи Донетчины обучаться любимому ремеслу на родине великого мастера Архипа Куинджи в Мариуполе, получить здесь диплом о высшем образовании и в будущем профессионально продемонстрировать всему миру истинную красоту и богатство Приазовья", - подчеркнул Тарута.

В столичном Музее истории Киева открылась выставка артефактов древней истории "Украина – Миру". Выставку совместно организовали Музейно-выставочный центр "Музей истории города Киева" и Музей исторического и культурного наследия "ПЛАТАР", представивший коллекцию реликвий. "Эта выставка демонстрирует все величие нашего исторического наследия – от тех времен, когда начинала зарождаться украинская государственность, традиции и духовность. Культура открывает возможность объединять людей с разными взглядами, с разной религией, но с одним желанием – делать Украину счастливой и успешной", – говорит меценат и сооснователь Музея "ПЛАТАР" Сергей Тарута.

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