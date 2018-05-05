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суббота, 05 мая 2018 20:25

В Мариуполе обнаружили опасную находку в заброшенном здании

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  В Мариуполе местный житель нашел гранатомет и боеприпасы к нему. Фото: Нацполиция
В Мариуполе местный житель нашел гранатомет и боеприпасы к нему. Фото: Нацполиция

В Мариуполе в полицию обратился местный житель, который сообщил, что нашел гранатомет и боеприпасы к нему.

Происшествие случилось в субботу, 5 мая, об этом информирует Нацполиция региона.

Правоохранители отметили, что мужчина нашел оружие в заброшенном доме, когда искал там металлолом.

"На место срочно прибыли сотрудники Кальмиусского отделения полиции и взрывотехники. Находка, которая представляла угрозу, изъята и направлена ​​на экспертизу", - рассказали в полиции.

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Правоохранители возбудили уголовное производство по факту незаконного обращения с оружием и боеприпасами. Сейчас следователи выясняют, как гранатомет и боеприпасы появились в здании и кому они принадлежат.

 

В пгт. Новотроицкое Волновахского района Донецкой области оперативники Государственной пограничной службы Украины обнаружили схрон с большим количеством боеприпасов, они находились неподалеку от жилых домов.

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Дата
05
мая

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