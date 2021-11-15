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понедельник, 15 ноября 2021 05:28

В Луцке у подростка из мозга достали пулю: он чудом выжил

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В Луцке у подростка из мозга достали пулю: он чудом выжил
Пуля остановилась в сантиметре от важного сосуда. Фото: Facebook

В Волынской областной детской клинической больнице из мозга 16-летнего подростка вынули пулю. Эта травма – результат неосторожного обращения с пневматическим оружием.

Об инциденте в соцсети сообщил нейрохирург Михаил Ловга. По его словам, пуля остановилась в сантиметре от важного сосуда.

Парень пробыл в больнице неделю. Ему всего 16 лет. Он поступил в больницу с травмой головного мозга. Известно, что парень неосторожно обращался с пневматическим оружием.

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Как следствие – пуля попала в головной мозг с разрушением височной кости и части головного мозга. Поэтому медики выполнили неотложную операцию и изъяли инородное тело. Они удалили поврежденные ткани.

Неизвестно, что могло бы произойти, если бы пуля попала чуть глубже. Он чудом спасся от сложных последствий. Сейчас с парнем все в порядке. Его уже выписали из больницы домой.

В Сумах был застрелен один из лидеров местного "Правого Сектора".

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