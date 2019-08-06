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вторник, 06 августа 2019 18:54

В Ливии обстреляли украинский самолет - след ведет в Россию

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В Ливии обстреляли украинский самолет - след ведет в Россию
Украинский самолет получил повреждения. Фото: Facebook

В городе Мисурата в Ливи с беспилотника повредили воздушное судно ИЛ-76ТД. Эксплуатантом является украинская авиакомпания ООО "Скайавиатранс".

Инцидент произошел в ночь с 5 на 6 августа во время ракетной атаки на аэропорт. Самолет повредили во время разгрузки груза, сообщает "UA Черговий".

Самолет транспортировал гуманитарный груз по линии Международной Организации Красного Креста из турецкой Анкары.

"В результате атаки было уничтожено хвостовую часть самолета, легко ранен оператор экипажа судна, а также уничтожено паспортные документы штурмана. Экипаж судна в полном составе (8 человек, все - граждане Украины) были эвакуированы в бомбоубежище", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, нападение устроила группировка генерала Хафтара, оппозиционного признанному правительству Ливии.

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Первыми об инциденте сообщили военные аналитики, связанные с российскими СМИ.

"Очевидно, российские спецслужбы осуществляют целенаправленное охоту за украинскими коммерческими бортами, используя свои позиции в среде боевиков", - сообщил "UA Черговий".

Украинские военно-транспортные самолеты были обстреляны из ракет 26 июля во время боя за аэропорт Аль-Джуфра между войсками правительства национального единства и силами Ливийской национальной армии (ЛПА) маршала Халифы Хафтара. Ил-76 перевозили оружие из ОАЭ для одной из сторон конфликта в Ливии.

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Дата
06
августа

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