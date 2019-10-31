В Литве задержали экс-руководителя государственной корпорации

В ГПЗКУ незаконно продавали зерно в Саудовскую Аравию. Фото: agropolit.com

В столице Литвы Вильнюсе задержали бывшего председателя правления ПАО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины".

Национальное бюро разыскивало его с марта 2017 года. Подозревают в нанесении более $60 млн убытков предприятию, передает пресс-служба НАБУ.

Представитель международного зернотрейдера и чиновники ГПЗКУ организовали коррупционную схему, по которой зерно госкомпании по ряду субъектов хозяйствования доставляли в Саудовскую Аравию. Поставка проходила на условиях последующей оплаты, что не соответствовало установленным рыночным правилам. ГПЗКУ средства не получила.

Детективы НАБУ начали расследование в июле 2016 года.

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Два человека пошли на сделку с обвинением и компенсировали нанесенный ими ущерб в размере $ 60 тыс. Дела в отношении советника председателя правления ПАО ГПЗКУ и представителя международного зернотрейдера направлены в суд. Еще одного человека объявили в розыск.

В Киеве правоохранители задержали на взятке сотрудника Национального банка Украины. По их данным, главный специалист НБУ требовал $ 50 тыс. от директора частного предприятия, которое занимается обменом валюты. Он обещал содействие в получении бессрочной Генеральной лицензии НБУ на осуществление таких услуг.