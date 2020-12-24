В Кривом Роге сделают бесплатный проезд в общественном транспорте

В Кривом Роге Днепропетровской области введут бесплатный проезд в общественном транспорте.
Его введут с 1 мая 2021, передает "Первый городской".
В среду, 23 декабря горсовет принял бюджет Кривого Рога на 2021.
В финансовом документе запланированы средства на обеспечение бесплатного проезда в муниципальном пассажирском транспорте для всех криворожан. Они смогут пользоваться транспортом за "карточками криворожца", для которых еще предстоит разработать специальное программное обеспечение.
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Для педагогов, медиков, соцработников и работников учреждений коммунальной собственности (всего - около 35 000 человек) бесплатный проезд введут уже с 1 января.
В некоторых регионах Украины после январского локдауна (с 8-го по 24 января 2021) перевозчики повысят цену на проезд в маршрутках и автобусах.
Цены по конкретным маршрутам перевозчики будут утверждать после завершения январского жесткого карантина.
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